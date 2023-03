Los alcaldes de Escuinapa y Concordia que se mantenían aparentemente fieles al PAS a final de cuentas ya lo abandonaron porque son realistas. Les quedan poco menos de dos años de gobierno y para ellos era mucho más conveniente ponerse del lado del gobierno del estado que seguir aceptando las exigencias de Cuén. El presupuesto manda.

El PAS sin la protección de Adán Augusto López, ya sin ningún poder en los gobiernos municipales, en un contexto político estatal y nacional favorable para la 4T, está acorralado y ni en la misma UAS, donde extrae su fuerza, se siente seguro de movilizar a los estudiantes para enfrentar al gobierno estatal. Los afiliados al PAS son incapaces de entusiasmar a las masas estudiantiles porque no hay filia ideológica alguna. Los fantasmas de que Rocha Moya les quiere “arrebatar la autonomía” y regresar al caos de las huelgas y las grotescas elecciones de autoridades no se los creen. El discurso de las autoridades uaseñas tampoco prende entre los estudiantes, solo lo creen algunos opinólogos externos.

Aquí vemos la primera declaración de una gobernante municipal que habla del conflicto universitario como una disputa política, quedando muy claro que la fuerza partidaria del PAS es la universidad. Por el contrario, el Rector Madueña Molina, menos dependiente que los alcaldes del presupuesto que destina el Tercer Piso, queda como el principal defensor del PAS en su último baluarte político al aparentar que defiende “la autonomía” de la UAS, cuando lo que realmente hace es defender el control que tiene el PAS de la universidad. La UAS no goza de ninguna autonomía porque el PAS está encima de ella. Mientras un partido político, cualquier que sea, la manipule no habrá autonomía alguna.

Posdata

El fantasma, triste y cabizbajo, de “El Químico Benítez” ronda solitario en las calles mazatlecas. Ya no tiene quien le faje la camisa, le limpie las lagañas y le dé comida en la boca, las damas que lo acompañaban lo han abandonado. Nadie lo defiende. Cruel es el poder. Sin él no eres nadie. Solo un simple mortal. No obstante, los ciudadanos mazatlecos apuestan a que solo ese va a ser su castigo. Moral y políticamente es mucho pero penalmente es nada. “No es justo”, dicen. El que delinque debe pagar, pero están convencidos de que eso no va a suceder.