Esclavos blancos y negros

Paul Craig Roberts nos recuerda: “Los blancos eran esclavos en el norte de África antes de que los negros fueran esclavos en el Nuevo Mundo. Cosa que solía ser conocimiento común antes de que se inaugurara eso llamado ‘corrección política’.

https://www.paulcraigroberts.org/2019/03/12/whites-were-slaves-in-north-africa-before-blacks-were-slaves-in-the-new-world/

Antes de enviar correo de odio, considere estas entradas de Wikipedia:

http://www.hannenabintuherland.com/europe/larry-elder-more-whites-were-brought-as-slaves-to-north-africa-than-blacks-brought-as-slaves-to-the-united- informe-estados-herland /

“El comercio de esclavos de Berbería se refiere a los mercados de esclavos, lucrativos y vastos en la costa de Berbería del norte de África, que incluía las provincias otomanas de Argelia, Túnez y Tripolitania y el sultanato independiente de Marruecos, entre el Siglo 16 y mediados del siglo 18. Las provincias otomanas del norte de África estaban nominalmente bajo la soberanía otomana, pero en realidad eran en su mayoría autónomas. Los mercados de esclavos del norte de África formaban parte del comercio de esclavos bereberes.

“El profesor de historia de la Universidad Estatal de Ohio, Robert Davis, describe la trata de esclavos blancos como minimizada por la mayoría de los historiadores modernos en su libro Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Berbary Coast and Italy, 1500-1800. Davis estima que entre 1 millón y 1.25 millones de europeos fueron esclavizados en el norte de África, desde principios del Siglo 16 hasta mediados del 18, solo por traficantes de esclavos de Túnez, Argel y Trípoli (estas cifras no incluyen a los europeos que fueron esclavizados por Marruecos y por otros asaltantes y comerciantes de la costa del Mar Mediterráneo), y aproximadamente 700 estadounidenses fueron mantenidos cautivos en esta región como esclavos entre 1785 y 1815.

“Desde bases en la costa de Berbería, norte de África, los piratas de Berbería asaltaron barcos que viajaban a través del Mediterráneo y a lo largo de las costas norte y oeste de África, saqueando su cargamento y esclavizando a las personas que capturaron. Desde al menos 1,500, los piratas también llevaron a cabo incursiones a lo largo de las ciudades costeras de Italia, España, Francia, Inglaterra, los Países Bajos y lugares tan lejanos como Islandia, capturando hombres, mujeres y niños. Entre 1609 y 1616, solo Inglaterra perdió 466 barcos mercantes a manos de los piratas de Berbería.

“Mientras los corsarios de Berbería saqueaban el cargamento de los barcos que capturaban, su objetivo principal era capturar a personas no musulmanas para venderlas como esclavas o como rescate. Los que tenían familiares o amigos que pudieran rescatarlos fueron mantenidos cautivos, el más famoso de ellos fue el autor Miguel de Cervantes, quien estuvo detenido durante casi cinco años. Los cautivos que se convirtieron al Islam generalmente fueron liberados, ya que la esclavitud de musulmanes estaba prohibida; pero esto significaba que nunca podrían regresar a sus países de origen.

“Los registros aduaneros de los siglos 16 y 17 sugieren que la importación de esclavos de Estambul desde el Mar Negro puede haber totalizado alrededor de 2.5 millones entre 1450 y 1700. Los mercados disminuyeron después de la pérdida de las Guerras de Berbería y finalmente terminaron en el Siglo 19, después de que una expedición de la Armada de EU involucrara cañoneras y fortificaciones en Trípoli, 1804 y más tarde. Los barcos británicos y holandeses lanzaron un bombardeo de nueve horas sobre Argel que llevó a la aceptación de los términos. Terminó con la conquista francesa de Argelia (1830-1847).

“Perpetrado en gran parte en los europeos, y dentro de las rutas terrestres de éstos, estos pueblos fueron sistemáticamente atacados y convertidos en esclavos, adquiridos por piratas de Berbería durante las incursiones de esclavos en los barcos y las incursiones en las ciudades costeras desde Italia hasta los Países Bajos, tan al norte como Islandia y en las costas orientales del Mediterráneo”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Barbary_slave_trade

“Bajo el dominio musulmán, el comercio de esclavos árabes que incluía cautivos caucásicos a menudo se alimentaba con incursiones en territorios europeos o se tomaba como niños en forma de un impuesto de sangre de las familias de los ciudadanos de los territorios conquistados”.