rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

Prácticamente todos hemos intentado escribir versos. Pero, ¿qué se necesita para hacerlo? Recurramos a los consejos de otro gran poeta, Rainer María Rilke: Los versos, dijo, nacen en la madurez...

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche”, dijo en su Poema 20 (incluido en el libro 20 poemas de amor y una canción desesperada), Pablo Neruda.

Prácticamente todos hemos intentado escribir versos. Pero, ¿qué se necesita para hacerlo? Recurramos a los consejos de otro gran poeta, Rainer María Rilke:

Los versos, dijo, nacen en la madurez: “¡Los versos significan tan poco cuando se han escrito joven! Se debería esperar y saquear toda una vida, a ser posible una larga vida; y después, por fin, más tarde, quizá se sabrían escribir las diez líneas que serían buenas”.

Aclaró que los buenos versos tienen su raíz en la experiencia: “Para escribir un sólo verso es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y cosas; hace falta conocer a los animales, hay que sentir cómo vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las florecitas al abrirse por la mañana”.

Rilke precisó que los versos brotan de los recuerdos: “Es necesario tener recuerdos de muchas noches de amor, en las que ninguna se parece a la otra; de gritos de parturientas, y de leves, blancas, durmientes paridas, que se cierran. Es necesario aún haber estado al lado de los moribundos, haber permanecido sentado junto a los muertos, en la habitación, con la ventana abierta y los ruidos que vienen a golpes.

“Y tampoco basta tener recuerdos. Es necesario saber olvidarlos cuando son muchos, y hay que tener la paciencia de esperar que vuelvan. Pues, los recuerdos mismos, no son aún esto. Hasta que no se convierten en nosotros, sangre, mirada, gesto, cuando ya no tienen nombre y no se les distingue de nosotros mismos, hasta entonces no puede suceder que, en una hora muy rara, del centro de ellos se eleve la primera palabra de un verso”.

¿Escribo versos?