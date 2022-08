Quien escribe y publica diariamente no tiene tiempo de releer, cotejar y revisar a profundidad aquello que comparte. Son ideas que hierven y bullen al fragor del pensamiento, pero no se permiten el lujo de repasar y reposar adecuadamente la corrección del estilo.

Se trata de una escritura sancochada, que no alcanza el punto exacto de cocimiento. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción, define el verbo sancochar, como: “Cocer la comida, dejándola medio cruda y sin sazonar”.

Son textos que no han pasado por la lupa del fino escrutinio, ni por la estricta balanza de la más precisa gramática. Sin embargo, tampoco pretenden convertirse en referentes estilísticos; su meta es modesta y sencilla, pues buscan compartir ideas y pensamientos, a la vez que sugieren reflexiones.

Las obras de más grande aliento pertenecen a los excelsos creadores y narradores, porque ellas explican su mundo y colman de sentido su existencia, como reveló la escritora española Almudena Grandes, quien falleció el 27 de noviembre de 2021:

“Cuando termino una obra, siento mucha pena. Me hace gracia que a veces en las películas de Hollywood se ven los escritores eufóricos abriendo una botella de champaña y saliendo a la calle a celebrar que han terminado. Yo me siento como si me quedara sin casa, una sensación como de desahucio, porque creo que al escribir, una novela es un poco mi casa, le da sentido a mi vida”.

Precisó su método de trabajo: “Releo continuamente, no lo puedo evitar. Creo que incluso me perjudica releer tanto... Después que termino releo y corrijo mucho, la dejo tres meses en el congelador y luego vuelvo a leer. Sólo después de todo ese proceso la entrego oficialmente. Me cuesta mucho trabajo soltarla”.

¿Cocino adecuadamente mi escritura?