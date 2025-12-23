Escuelas privadas abusivas

...una cosa es tener que pagar las colegiaturas y otra cosa es tener que pagar por eventos o reinscripciones no autorizadas

Aunque el derecho a la educación debe estar garantizado por el Estado al estar establecido en la Constitución federal, se permite que organizaciones privadas presten ese servicio.

Y obviamente que esas organizaciones no lo van a prestar gratis. Hay que pagar por ese servicio.

Sin embargo, una cosa es tener que pagar las colegiaturas y otra cosa es tener que pagar por eventos o reinscripciones no autorizadas.

Esas organizaciones privadas prestan los servicios educativos y tienen el deber de celebrar un contrato de adhesión con sus clientes (padres de familia).

Ese contrato de adhesión debe estar registrado ante la Profeco para que sea válido y obligatorio para el cliente o sea el que paga las colegiaturas.

Si el contrato de adhesión no está registrado ante la Profeco no tiene validez para el cliente y éste solo estará obligado a pagar las colegiaturas pactadas y nada más.

Nada de obligarlo a pagar por eventos igualmente “obligatorios” y, es más, aunque el contrato estableciera el deber de pagar obligatoriamente por eventos ajenos al servicio de educación, la cláusula correspondiente sería nula, es decir, no valida.

Es común, por desgracia, que algunas escuelas obliguen a los padres de familia a pagar forzosamente por eventos organizados por la escuela y llegan al extremo de tratar de obligar a los alumnos a asistir.

Esa es una práctica abusiva e ilegal y si usted es sujeto de ella, puede presentar su queja en línea en la Profeco y si no le hacen caso ni le resuelven nada, puede juntar a treinta padres de familia en su misma situación y presentar una acción colectiva contra la escuela.

Como usted ya debe saber por tanto que he cacareado el huevo, mi despacho es el mayor especialista en México en acciones colectivas y podemos ayudarlo gratuitamente, solo póngase en contacto conmigo.

El chiste es eliminar esas prácticas abusivas de algunas escuelas privadas y evitar que lo sigan extorsionando con amenazas como que si no paga el costo del evento no le reciben el pago de colegiaturas y sus hijos no podrán presentar exámenes ni asistir a clases.