Frente a la inquietud que inunda a la tierra de los once ríos, por la congoja de que la operación tómbola alargada agudice el golpeteo bajo la mesa, donde unos recortan sus colas para invisibilizarlas y otros transmutan del mal desempeño del Gobierno a la sonrisa fingida en modo atrapavotos, la cúpula de Morena le apuesta más a la indagación profunda de expedientes que a los connatos de indisciplina que asoman.

A la decisión del Movimiento Regeneración Nacional para aplazar la definición de los seis aspirantes al Gobierno de Sinaloa que participarán en la encuesta definitiva se le ha atravesado la alta prioridad de no permitir que se filtren perfiles de posibles vínculos con delincuencia organizada, delitos que constituyen corrupción y desempeño irregular de la función pública, violencia política en razón de género, o que en las semanas transcurridas desde la publicación de la convocatoria hayan efectuado ataques directos o disimulados a través de terceros contra los demás contendientes.

La traba principal para pasar a la siguiente ronda, la de tres mujeres y tres hombres que serán sometidos a mediciones de respaldo social, confianza pública y actividades de defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional, tiene que ver con la investigación a fondo en lo que respecta a eventuales nexos con delincuencia asociada al narcotráfico y corrupción organizada. Mucho ojo en Sinaloa con este candado que cobra bastante fuerza en el procedimiento de la fuerza guinda.

Frente a la inquietud que inunda a la tierra de los once ríos, por la congoja de que la operación tómbola alargada agudice el golpeteo bajo la mesa, donde unos recortan sus colas para invisibilizarlas y otros transmutan del mal desempeño del gobierno a la sonrisa fingida en modo atrapavotos, la cúpula de Morena le apuesta más a la indagación profunda de expedientes que a los connatos de indisciplina que asoman. No obstante, persiste la duda de si todos se formarán al lado del ganador o ganadora o brotarán actitudes rebeldes para afectar la legitimidad de la ungida o el ungido.

De hecho, los motivos de la postergación los plasmó con bastante claridad la Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández, durante la reciente entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva al considerar que los requisitos de trayectorias, desde una valoración política, requieren de mayor tiempo y se tomarán las dos últimas semanas de julio, y en agosto se llevará a cabo la medición crucial de opinión pública.

Es decir, el partido que en 2011 fundó Andrés Manuel López Obrador decidió que la criba de aspirantes a los gobiernos estatales pasa de ser estrategia meramente declarativa y se posicione como acción toral en la etapa interna por la que transita el morenismo. Sacar de la boleta electoral de la votación constitucional a aquella o aquel que presente la más mínima mácula en cuanto a delitos que tienen un fuerte impacto en los ciudadanos al momento de emitir el sufragio. El problema será cómo encontrarlos entre la paja y las botargas en que se camufla la candidatocracia. En la víspera de la recta final deberían proceder en consecuencia los apetitos que se apuntaron para engrosar la lista, a sabiendas de que no cruzarán la primera aduana.

Citlali Hernández sustentó la toma de mayor plazo, pues originalmente se había planteado la depuración para en cuanto finalizara el Mundial de Futbol, en que el promedio es de 10 a 15 registrados por estados como pretensos a coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional, aunque hay entidades que tienen menos aspirantes. Eso es lo que hace que se posterguen las definiciones hasta finales de agosto o principios de septiembre.

Otro dato que mencionó Hernández durante el programa de Gómez Leyva en Grupo Radio Fórmula, y en el cual al parecer incluye a Sinaloa, consiste en que “hay algunos estados donde es muy obvio quiénes encabezan las preferencias” sin que se estime mayor problema en el sostenimiento de las tendencias ni en la dilucidación de la abanderada o el abanderado, con el acuerdo de que las y los no elegidos se sumen de inmediato a la propuesta que emane de la encuesta madre.

Será el sereno, pero en Sinaloa asoma cada vez más la intención de descarrillar el proceso de Morena con marrullerías que hasta el PRI envidiaría en sus viejos tiempos donde las elecciones se ganaban no en las urnas electorales sino en cuevas tenebrosas en que se fraguaban las intrigas y tretas políticas. El arte de tirar la piedra y esconder la mano dejó de ser maniobra exclusiva del partido de la dictadura perfecta pues hoy es el hobby predilecto de muchos de los ávidos de poder.