Desde hace ocho años la Presidencia de México no ha considerado valioso reunirse con los líderes de los partidos políticos de Oposición. Ningún encuentro, ningún diálogo, ninguna conversación. El desprecio es elocuente: los otros no merecen ser escuchados... El consenso no es solamente innecesario sino indeseable

No hay noción más ajena al nuevo régimen que el consenso. Valdría reconocerlo. La idea de alcanzar una amplia coincidencia en lo fundamental fue el núcleo de la etapa recientemente enterrada. Las reglas del juego y los órganos arbitrales debían sostenerse en un acuerdo extenso que fuera más allá de la mayoría.

Se entendía que esas normas que regían la competencia electoral y las instituciones que debían cuidar la neutralidad necesitaban del respaldo de las minorías tanto como el de la mayoría. Ese fue el camino del reformismo democrático.

Un cambio que no impuso una fuerza política, sino que fue producto de múltiples negociaciones. Las reformas no solamente obedecieron a una lógica aritmética: respondían a una convicción política de inclusión para reformar. La ruta que inició en el 2018 no fue solamente el repudio de los resultados de la transición, sino también de su método.

Para el nuevo régimen el consenso es, en primer lugar, innecesario. Si no tienen los votos para bloquear la decisión de la mayoría, las minorías no tendrían por qué ser escuchadas.

El consenso que se pide como muestra de responsabilidad democrática es, para quienes ejercen el poder, una petición absurda. El poder sirve para usarse, dirán. ¿Por qué entregarle un obsequio a quien no lo merece? Para el bloque gobernante la Oposición es insignificante y lo es, no solamente porque carezca de votos para imponerse como indispensable, sino porque no representa nada.

Desde hace ocho años la Presidencia de México no ha considerado valioso reunirse con los líderes de los partidos políticos de oposición. Ningún encuentro, ningún diálogo, ninguna conversación. El desprecio es elocuente: los otros no merecen ser escuchados.

El consenso no es solamente innecesario sino indeseable. El discurso del régimen ha denunciado el acuerdo político como una perversión, una inmoralidad. Los morenistas lo han expresado consistentemente desde que ganaron el poder. Buscar coincidencias con partidos opositores es ceder ante un chantaje inadmisible.

El consenso de antes fue pintado como una trampa de las élites. El deber de la nueva hegemonía sería romper con esa fascinación por el acuerdo. El nuevo modelo de poder asume que la legitimidad está en un bloque mayoritario que no tiene por qué distraerse con negociaciones y concesiones. Las instituciones fueron de ellos, ahora son nuestras.

La soberbia del nuevo régimen hace impensable la negociación para el consenso. No hemos escuchado una sola palabra de respeto por quien piensa distinto. No la escuchamos en el gobierno anterior y no la hemos escuchado ahora.

Las palabras de Claudia Sheinbaum, su conducta como Presidenta reiteran esa arrogancia del poder que no admite la posibilidad de que en otros haya razón. No hay ningún intento de aplacar la polarización. Por el contrario, las elecciones que se acercan parecen estimular en ella un afán de trinchera.

Y a pesar de lo absurdo que es hablar de consenso en el México de Sheinbaum, hay que hacerlo, aun sabiendo que esa exigencia cae en oídos sordos. Admitir la importancia del consenso en ciertas decisiones públicas sería el inicio de una improbable reconstrucción democrática.

Si el partido hegemónico pudiera alzar un poco la vista, se percataría de que un órgano cuestionado ensucia de inicio un proceso que bien podría ratificar sus respaldos. Vale reiterar lo que se ha dicho en estos días una y otra vez: el consenso es indispensable en la definición de las reglas de la competencia electoral.

Es indispensable en la integración de los árbitros. La mayoría simple puede bastar para definir presupuestos o legislar en materia de vivienda. No basta para conformar las instituciones que organizan elecciones.

Quien presida el Instituto Nacional Electoral necesita el respaldo de todas las fuerzas políticas del país. Aun admitiendo que es inviable, la exigencia del consenso debería limitarse en este momento al cargo vacante. Llamar a la decapitación del actual consejo es un delirio.

El desprecio por el diálogo ha tenido ya un efecto palpable: la deslegitimación de instancias de neutralidad que actúan abiertamente como instrumentos del poder.