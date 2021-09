Eso es todo...

El día de hoy, apoyado por la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, radicada en España, y por la revista Actitud News, el maestro García Osuna nos presentará la conferencia titulada ‘¿Existe el crecimiento postraumático?’, la cual estará a cargo de la maestra Meche Castellote, Psicóloga por la Universidad de Valencia, con varias especialidades, entre ellas, Psicología Clínica de la Salud y Psico Oncología y cuidados paliativos.

Apertura la presente colaboración la felicitación a todos los que han hecho posible que periódicos Noroeste, llegue de manera exitosa al 48 aniversario de su fundación. Por supuesto, no ha sido una tarea fácil, pero se ha sostenido, algunas veces, tambaleante pero nunca caído, gracias a la buena raíz sembrada por sus fundadores y por quienes han tenido la oportunidad de dirigirlo, enmarcados en su filosofía, misión y visión, tal y como ahora lo hace el maestro Adrián López Ortiz.

Al igual que todas las profesiones, la psicología tiene varias especialidades, entre ellas, la Psico Oncología, de la cual, confieso no sabía de su existencia. Picado por la curiosidad me enfoqué a buscar su quehacer y me encuentro con que dicha rama se enfoca al estudio y la psicoterapia de los afectados con cáncer, así como de sus familiares, brindándoles la oportunidad de hacer uso de las medidas convenientes para hacerle frente al diagnóstico y a los, muchas veces pesados, tratamientos de la enfermedad, y en su caso, también ayuda a los involucrados a prepararse para aceptar un desenlace fatal.

Sírvame lo anterior para entrar a lo siguiente.

Pensar con bienestar es un espacio de reflexión abierto en las redes por el prestigiado Coach Ontológico Óscar García, director general del TecMilenio Universidad Campus Mazatlán y formado en su especialidad profesional en distintas universidades e institutos españoles, enfocado en el estudio del bienestar óptimo del ser humano.

La intención de Óscar y su equipo de colaboradores es ofrecer gratuitamente a la sociedad una conversación quincenal, que promueva la resiliencia necesaria para navegar de la mejor manera posible en el mar de retos que nos presenta la vida, como es el caso de la inédita pandemia que estamos atravesando o por afectaciones y pérdidas dentro de nuestra familia o núcleo social. Por supuesto, también para ayudar a cultivar una actitud positiva en los que sufren de alguna enfermedad amenazante.

Por cierto, el programa Pensar con Bienestar en su versión Time to Feel, registra alrededor de 912 mil personas alcanzadas entre un público localizado en México, España, Chile, Argentina, Colombia y otras naciones.

El día de hoy, apoyado por la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, radicada en España, y por la revista Actitud News, el maestro García Osuna nos presentará la conferencia titulada “¿Existe el crecimiento postraumático?”, la cual estará a cargo de la maestra Meche Castellote, Psicóloga por la Universidad de Valencia, con varias especialidades, entre ellas, Psicología Clínica de la Salud y Psico Oncología y cuidados paliativos.

Entre otras actividades profesionales en las que ocupa su valioso tiempo y conocimientos, Meche Castellote es la coordinadora del área psicosocial y de promoción de la salud en la Asociación Española contra el Cáncer.

Todos estos datos nos dan luz sobre el camino que tomará la conferencia, que desde España, nos brindará gratuitamente la maestra Meche Castellote, a través de Facebook Live @LicOscarGarcíaCoach, a partir de las 11:30 a.m. de este domingo 12 del cursante mes patrio.

La verdad es que vale la pena darse la oportunidad de escuchar a esta clase de conferencistas, los cuales, nos ayudan a moldear nuestros pensamientos y emociones en la vía positiva, para tomar con mejor actitud las situaciones de la vida, y por qué no decirlo, hasta para aceptar el inevitable amarre final.

Atraque al que desearíamos llegara la pandemia, la cual, por lo pronto, ha bajado de intensidad en tierras mazatlecas. Claro, no al punto de un presumido color verde del desprestigiado semáforo sanitario, que se encuentra más manipulado que los semáforos viales del puerto, pero sí, con una incidencia a la baja en los registros oficiales de casos reportados.

Eso es todo por hoy, permitiéndome recomendarles que no pierdan la oportunidad de escuchar a la Psicóloga española Meche Castellote, de cuya experiencia profesional podemos aprender a decirle a nuestros enfermos, algo más que la sobada frase: “¡Échale ganas! ¡Buenos días!