Espectáculos de 2025

Del Homenaje a Ennio Morricone a Antígona González, estos son los siete espectáculos artísticos que vi en 2025 y que destaco por lo que representaron.

De los conciertos, musicales, obras de ballet, danza y teatro que vi en 2025, destaco los siguientes siete por su calidad y lo que, por diversas circunstancias, representaron para mí.

Homenaje a Ennio Morricone, Teatro Antiguo, Taormina, Sicilia, Italia. Para recordar el quinto aniversario de la muerte del maestro Ennio Morricone (1928, Roma – 2020, Roma) se organizaron conciertos y presentaciones, una de ellas la que se se presentó en el Teatro Antiguo, que fue construido por los griegos en el siglo III a.C. y ampliado por los romanos en el siglo II d.C. En el concierto participaron la Orquesta Filarmónica de Calabria, bajo la dirección de Filippo Arlia, y el Coro Lirico Siciliano, dirigido por Francesco Costa. También participaron el tenor Lorenzo Licitra, y la soprano Maria Francesca Mazzara. Un extraordinario espectáculo en medio de un sitio de gran belleza.

Lava y miel, recital de Pauli Camou (Hermosillo, Sonora, 1988), Foro Tejedor, Ciudad de México. Concierto en la presentación de su primer disco que se integra de ocho canciones con música y letras suyas. Las letras de las piezas que componen el disco son poesía, que hacen patente el lugar desde donde ella compone, que es su propia realidad y vivencia, y también desde donde canta, que es una forma de decir la poesía como lo han hecho Patti Smith, Leonard Cohen y Bob Dylan.

Shen Yun, Auditorio Nacional, Ciudad de México. En 2006, la organización Shen Yun la fundan practicantes de Falun Gong, una práctica budista. Se define como una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que, con el paso del tiempo, se ha convertido en la compañía de danza y música clásica china más importante del mundo. La compañía cuenta con ocho grupos que actúan cada año en 36 países y 200 ciudades de los cinco continentes. Tenía interés en conocer su propuesta artística, y esta me decepcionó.

La Malinche, Frontón México, Ciudad de México. Un musical creado por el artista español Nacho Cano. En la propuesta se mezcla el flamenco, el pop y el rock. Son muy buenas la música, la coreografía, la escenografía, la iluminación, el vestuario y los efectos especiales. El conjunto de la puesta en escena está bien logrado. Las y los artistas actúan con mucha fuerza y profesionalismo. El argumento y el texto es pobre. La obra me pareció mejor de lo que esperaba.

Despertares, Auditorio Nacional, Ciudad de México. Gala internacional de ballet y danza moderna producida y dirigida por el mexicano Isaac Hernández (Guadalajara, Jalisco, 1990). Desde 2023 primer bailarín del American Ballet Theatre, Nueva York, Estados Unidos. En escena se presentan más de 30 artistas de compañías como: American Ballet Theatre; Ópera de París; English National Ballet; San Francisco Ballet, y New York City Ballet. Un espectáculo de enorme calidad artística que combina en ballet clásico con la danza moderna.

Antígona González, Teatro El Milagro, Ciudad de México. Texto que en 2012 escribe la escritora Sara Uribe, para hacer ver la realidad la tragedia de las desapariciones en nuestro país y la violencia creciente de los grupos del crimen organizado. En la narración, Antígona González, una joven del estado de Tamaulipas, México, busca a su hermano menor Tadeo que ha desaparecido, a manos de grupos del crimen organizado. La actriz mexicana Marina de Tavira, con fuerza dramática y una perfecta dicción, desarrolla un poderoso monólogo, en el marco de una escenografía minimalista y una luz tenue, que tiene como fondo una pantalla que reproduce imágenes con bordados elaborados por su hermana Cecilia de Tavira.

El Rey León, Teatro Telcel, Ciudad de México. El musical se basa en la película de Walt Disney Animation Studios de 1994. Sybille y yo, la vimos por primera vez en Broadway, Nueva York, con nuestro hijo Sebastián, y ahora con nuestro nieto Luciano. El libreto de Roger Allers e Irene Mecchi, de canciones de Elton John y Tim Rice, y música adicional de Lebo M, Mark Mancina, Jay Rifkin, Tsidii Le Loka, Julie Taymor y Hans Zimmer. La puesta en escena es muy buena. Todo funciona bien.