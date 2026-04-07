Esperanzas de alto al fuego

El crudo americano por encima de 112 dólares el barril sigue marcando el pulso del mercado. Presiona la inflación, eleva los costos y tensiona las expectativas justo antes de nuevos datos clave en la Unión Americana. Pero, al mismo tiempo, surgen señales que hace pocos días no estaban: comienza a asomar la posibilidad de un cese al fuego, incluso con un tono aún duro desde Washington y rechazos persistentes desde Teherán.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta en Asia y Europa y casi totalmente positiva en América. El mercado bursátil neoyorquino finalizó las operaciones este lunes en sentido positivo, continuando con el sentimiento de la semana anterior, ante especulaciones sobre una posible pausa en la guerra estadounidense en Medio Oriente. El Nasdaq y SP500 enlazarían cuatro días de alza, mientras que para el Dow Jones sumarían tres subidas en el mismo periodo. Los indicadores vienen de su primera semana positiva de las últimas seis.

Los portafolios incorporaron renovadas esperanzas de que la guerra entre Estados Unidos e Irán entre en un alto al fuego, ante reportes de medios que indican que ambos países lo están considerando. El miércoles pasado, el Mandatario estadounidense se dirigió a la nación y afirmó que estima que la guerra en Irán podría durar entre dos y tres semanas más. Los operadores también esperan la publicación de diversos datos en la semana, dentro de los que destaca la inflación al consumidor con base en el gasto personal, una de las medidas de precios más seguidas por la Reserva Federal.

De este lado de la frontera, las bolsas de valores finalizaron la jornada del lunes con desempeño negativo, luego de dos semanas seguidas de avance y al incorporar datos desfavorables de la economía local. Los indicadores presentaron su primera baja en cuatro días de intercambios. La semana pasada ganaron más de 4 por ciento para su mejor periodo de los últimos ocho. El mercado asimiló que la inversión fija bruta en México presentó en enero su primera baja en cuatro meses, mientras que el consumo privado registró el mismo mes su mayor descenso en 13 meses. En tanto, las ventas de vehículos ligeros dentro del País crecieron 2 por ciento en marzo.

Esta semana se publicarán datos económicos clave, particularmente de Estados Unidos, que podrían ofrecer mayor claridad sobre cómo el conflicto ha impactado a la inflación en la región. Mientras tanto, las tensiones en Medio Oriente persisten sin señales claras de disminución, y hoy es la fecha límite de Irán para abrir el Estrecho de Ormuz, tras las amenazas realizadas por el Presidente Trump durante el fin de semana.

En asuntos energéticos, tenemos que el petróleo occidental cerró al alza el lunes, luego de que Irán rechazara la oferta estadounidense de un alto el fuego de 45 días en su guerra contra Irán a cambio de la apertura del Estrecho de Ormuz y el inicio de conversaciones para una solución definitiva al conflicto. Así, el crudo estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en mayo cerró con un alza de 87 centavos, situándose en 112.41 dólares por barril, mientras que el petróleo europeo, Brent del Mar del Norte, para entrega en junio subió 1.81 dólares, para alcanzar los 109.98 dólares por barril.

Según The Wall Street Journal, Estados Unidos, en conversaciones indirectas, ofreció la propuesta de alto el fuego a Irán para facilitar nuevas negociaciones que pongan fin a la guerra, oferta que Irán rechazó. Esta oferta se produce tras una publicación ofensiva en redes sociales el fin de semana por parte del Presidente Trump, en la que amenazaba con atacar centrales eléctricas y puentes iraníes a partir del martes.

El Mandatario estadounidense emitió su ultimátum más explícito, declarando que se debe alcanzar un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz antes del martes u ordenará al Ejército atacar las centrales eléctricas y los puentes iraníes. El Presidente Trump ha suspendido esta amenaza en dos ocasiones, pero si la cumpliera, las represalias iraníes agravarían aún más la crisis, ya que ninguna infraestructura regional quedaría fuera de la discusión.

El cierre del Estrecho de Ormuz, punto estratégico para las exportaciones del 20 por ciento de la demanda mundial diaria de petróleo de los productores del Golfo Pérsico, ha disparado los precios en dos tercios desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. Según informes, Irán permite el tránsito de algunos petroleros por el Estrecho, pero cientos de barcos permanecen varados en el Golfo. A pesar de la guerra, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados se reunió el fin de semana para fijar las cuotas de producción de mayo, donde el grupo acordó aumentar la producción en 206 mil barriles diarios.

El crudo americano por encima de 112 dólares el barril sigue marcando el pulso del mercado. Presiona la inflación, eleva los costos y tensiona las expectativas justo antes de nuevos datos clave en la unión americana. Pero, al mismo tiempo, surgen señales que hace pocos días no estaban: comienza a asomar la posibilidad de un cese al fuego, incluso con un tono aún duro desde Washington y rechazos persistentes desde Teherán.

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano arrancó la semana con ventaja ante el dólar, mientras que los inversionistas se mantuvieron atentos a los avances en el fin del conflicto en Medio Oriente. De acuerdo con los registros del Banco de México, el tipo de cambio cerró en niveles interbancarios de 17.77 pesos por dólar, con una apreciación de poco más de 6 centavos respecto al cierre previo. En cambio, el Índice Dólar, DXY, que rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, se mantuvo lateral en 99.99 unidades.

De esta manera, el peso sumó tres sesiones de apreciación ante el dólar luego de vacaciones de Semana Santa. El Presidente Trump escribió en la red social Truth Social que, de no abrirse el Estrecho de Ormuz, destruirá puentes y plantas de energía, poniendo como límite el martes, un día después a su plazo original que concluía este lunes. Así, vemos que la guerra continúa y el desempeño de los mercados dependerá de lo que se anuncie en las próximas horas, por lo que no puede descartarse alta volatilidad. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.