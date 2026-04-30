Espíritu del Norte, el próximo concierto de la OSSLA, conducido por el director huésped, Gustavo Sánchez, consolidado director español, tendrá lugar en el Teatro Pablo de Villavicencio el jueves 30 de abril.

El nombre de la presente columna reproduce el título del próximo concierto de la OSSLA, conducido por el director huésped Gustavo Sánchez, consolidado director español. El concierto tendrá lugar en el Teatro Pablo de Villavicencio el jueves 30 de abril, a las 18:00 horas, y el domingo 3 de mayo, a las 12:30 horas. La entrada es libre en la planta alta y 100 pesos se cooperan en el acceso VIP de la planta baja.

El concierto inicia con la “Obertura de la Gran Pascua Rusa”, de Nikolai Rimski-Korsakov, compuesta en 1888 para festejar la “Fiesta brillante”. Aunque el compositor era agnóstico, es decir no profesaba religión alguna, se atrevió a componer esta obra que no es solamente canto litúrgico, sino también canto pagano, pero que anticipa la primavera y nacimiento del nuevo sol, mediante el recurso al ritual cristiano y entusiasmo pagano.

El programa continúa con el Intermedio de Goyescas, compuesto por Enrique Granados como transición entre un cuadro y otro de la ópera, para permitir un cambio de escena. Sin embargo, alcanzó celebridad independiente, como ha acontecido con otros intermedios, como el famoso intermezzo de Cavalleria rusticana. Por la guerra, Goyescas se estrenó en la Ópera de Nueva York, en lugar de París. Sin embargo, Granados y su esposa fallecieron en el Canal de la Mancha el 24 de marzo de 1916, al ser torpedeado su buque, el transbordador Sussex, por un submarino alemán.

El concierto finaliza con la Sinfonía No. 5 de Jean Sibelius. Si Edvard Grieg es el creador que da identidad a Noruega; Sibelius es el creador del espíritu de Finlandia. Sibelius condensó dos movimientos en el primero, por lo que su sinfonía solo tiene tres movimientos, finalizando con el tema de 16 cisnes.

¿Percibo el espíritu de la música?