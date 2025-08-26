José María Castillo, en su libro ‘Espiritualidad para insatisfechos’, afirmó que quienes venden libros saben que a la gente le interesa más el esoterismo, que la religión o espiritualidad...

En su obra, “Espiritualidad para insatisfechos”, José María Castillo afirmó que quienes venden libros saben que a la gente le interesa más el esoterismo, que la religión o espiritualidad: “La religión impone deberes, prohíbe cosas que nos gustan y, además, amenaza al que no se porta bien. El esoterismo, por el contrario, no prohíbe nada, no amenaza a nadie, no suele imponer deberes, sino que satisface la curiosidad, entretiene y ofrece soluciones sorprendentes o excitantes para situaciones o asuntos que interesan, a veces vivamente”.

Si nos trasladamos al campo de los medios de comunicación, constataremos que la espiritualidad no tiene, tampoco, demasiado cartel, como aseguró Andrea Tornielli, director editorial de todos los medios de El Vaticano, a Javier Cercas:

“Mira, yo entiendo a los medios... Ellos buscan interesar a sus lectores y van detrás del Papa para hablar de asuntos controvertidos, para arrancarle un titular polémico. Pero créeme, se equivocan. La gente está cada vez más harta de la controversia inventada, de la polémica cogida por los pelos. Te diré más: llevo muchos años en este oficio y no me cabe ninguna duda de que las noticias sobre espiritualidad, sobre el más allá, sobre la muerte, interesan muchísimo. Y hay pruebas. Mira cuántos lectores tiene un artículo sobre una aparición mariana, sobre el mensaje de Fátima, sobre nuevos descubrimientos arqueológicos ligados a la Biblia o al Evangelio... Se leen muchísimo”.

Cercas le preguntó: “¿Más que los que tratan sobre la guerra de Ucrania?”.

Tornielli respondió: “Mucho más... Hay tanta necesidad de una espiritualidad auténtica, también fuera de la Iglesia. Y, si uno lee con cuidado los discursos del Papa, se da cuenta de que esa espiritualidad está siempre ahí... El problema es que los medios piensan que esa parte no interesa a nadie”.

¿Profundizo en espiritualidad?