Sin desdeñar la significación geopolítica, y sin descartar la religiosa, del viaje del Papa Francisco a Mongolia, el Padre Antonio Spadaro, ex director de La Civiltà Cattolica de 2011 a 2023, y hoy subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, pareció tener presente unas palabras que pronunció el Pontífice en una entrevista, el 29 de octubre de 2024: “yo no haría esta distinción entre magisterio social y espiritual. Ciertamente, el corazón está en el centro tanto de lo espiritual como de lo social”.

Al dialogar con Javier Cercas, al término del viaje a Mongolia, Spadaro expresó: “Este ha sido un viaje a Mongolia, no a Rusia ni a China. Ante todo, ha sido un viaje pastoral, en el que el Papa se ha encontrado con una pequeña comunidad de cristianos. Esto, como sabes, tiene un sentido concreto en la visión de la Iglesia: para el Papa estas comunidades minúsculas, periféricas, son importantes. Por otro lado, el viaje se entiende también en el contexto de su interés por Asia, un continente de espiritualidad profunda, que tiene claves muy distintas de las europeas y americanas”.

Añadió que no se ignora la situación geopolítica: “Pero, claro, además el papa es consciente de la historia de Mongolia, sabe que Mongolia no es solo Mongolia, que durante siglos ha formado parte de China, que ha vivido entre Rusia y China, y que a principios de siglo fue liberada de los chinos con la ayuda de los rusos”.

Y concluyó: “En resumen: se trata de un viaje pastoral a Mongolia, que se inserta en el interés del Papa por Asia, en general, por Rusia, que ahora mismo está en guerra, y por China, que para el Papa es un país muy importante”.

