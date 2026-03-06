Estados Unidos en abatimiento de ‘El Mencho’

La investigación contempló el seguimiento del El Mencho, pero también de otros líderes, información altamente confidencial en manos del Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los cárteles, que puede ser o no proporcionada a las Fuerzas Armadas de México

El 22 de febrero, inmediatamente después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder indiscutible del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Gobierno de Estados Unidos felicitó al Ejército de México por la acción.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Claire Leavitt, en un mensaje para las redes, dijo: “Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al Gobierno mexicano para ayudar al operativo de Tapalpa, Jalisco, México, en el que se detuvo a Nemesio, ‘El Mencho’, Oseguera Cervantes”.

Y añadió: “‘El Mencho’ era objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, pues era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país. El año pasado, el Presidente Trump designó correctamente al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, pues es exactamente lo que es”.

Lo que ahora se sabe, de fuentes del Gobierno de Estados Unidos, es que la colaboración en el operativo consistió en que el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles, bajo el mando del Comando Norte, que involucra a varias agencias y corporaciones del Gobierno estadounidense, proporcionó información de inteligencia al Ejército Mexicano.

Este grupo, especializado en el combate contra el crimen organizado, específicamente en la recopilación de información sobre el movimiento de los cárteles de la droga, desde fines del año pasado empezó a monitorear el movimiento de los dirigentes de estas agrupaciones criminales en ambos lados de la frontera.

La investigación contempló el seguimiento del “El Mencho”, pero también de otros líderes, información altamente confidencial en manos del Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los cárteles, que puede ser o no proporcionada a las Fuerzas Armadas de México.

El Ejército Mexicano, sobre la colaboración del Gobierno estadounidense en el operativo de Tapalpa, señaló que “para esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central dentro del marco de la coordinación y cooperación bilateral con Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de las autoridades de ese país”.

Especialistas mexicanos en las relaciones entre México y Estados Unidos, y otros sobre el crimen organizado y la acción del Ejército, plantean dos posibilidades sobre la colaboración en el caso del abatimiento de “El Mencho”: el Ejército de México le estaba dando seguimiento y sólo recibió, como lo dice, apoyo complementario de los estadounidenses, pero otros sostienen que los Estados Unidos, a partir de su información, obligó a las autoridades mexicanas a actuar.

De no hacerlo, hubiera implicado que se protegía a “El Mencho” y al CJNG, que creció de manera extraordinaria en el sexenio del Presidente López Obrador (2018-2024), bajo la estrategia de “abrazos y no balazos”, que permitió a todos los grupos criminales, en particular al grupo fundado y dirigido por “El Mencho”, avanzar en el control de espacios del territorio nacional.