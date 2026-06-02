Estados Unidos: relación descarrilada

Las consecuencias diplomáticas de haber descarrilado el tratado de extradición pueden ser muy graves: señalar que cualquier pronunciamiento que provenga de Estados Unidos responde a una agenda injerencista parece un suicidio.

El domingo, en la conmemoración de su victoria electoral, la Presidenta Sheinbaum hizo un pronunciamiento muy trascendente para el futuro de nuestra relación con Estados Unidos. No se trató de un desliz en una mañanera, sino de una arenga pública mediante un discurso leído. El mensaje es claro: si nuestro vecino acusa, se está entrometiendo.

En los hechos se está dinamitando el tratado de extradición: ya no habrá detenciones. Según el discurso presidencial, Rocha y cualquier otro, si es señalado por Estados Unidos está siendo juzgado. Rocha y los otros estaban siendo acusados para ser juzgados allá, no están siendo juzgados. Pero además advierte la Presidenta que existe una agenda de la derecha internacional que pretende intervenir en las elecciones del 2027. Se cierra la pinza, si Morena pierde es por injerencia, jamás por errores propios o voluntad del electorado.

Se acabaron los tiempos de los tratados de extradición mediante los cuales un país acusaba a un ciudadano de otro país y solicitaba juzgarlo en su jurisdicción por delitos que afectan a sus ciudadanos. Eso ya no existe, se perdió la cordialidad y la buena fe. La presidenta admitió que pueden venir por más, pero que serán defendidos apelando a la soberanía. Confirma que esto apenas es el inicio.

Al estilo de la 4T: si descalifica al mensajero, el mensaje es intrascendente. El mensajero, Estados Unidos, responde a una agenda electoral, tiene intereses y por tanto su oferta de cooperación no es genuina, es injerencista. Por consiguiente, el mensaje, por más evidencias o indicios que contenga, es desechable. Ya tenemos enemigo, ya tenemos explicación a cualquier crisis presente o porvenir, ya tenemos culpables.