Estamos midiendo mal el valor económico de la longevidad

La economía de la longevidad mueve inversiones y abre nuevos mercados, pero el crecimiento no garantiza bienestar. Entre las brechas de género, las pensiones desiguales y el trabajo de cuidados no remunerado, la pregunta es quién genera la riqueza y quién se queda con sus beneficios

La longevidad se está convirtiendo en uno de los grandes motores económicos del siglo 21. Según AARP, las personas de 50 años y más generaron 12.5 billones de dólares de actividad económica en Estados Unidos durante 2024. La cifra revela la magnitud de una transformación que está atrayendo inversiones hacia sectores tan diversos como tecnología, salud, vivienda, servicios financieros, turismo y entretenimiento, entre otros. Por otro lado, el tamaño de ese mercado no nos dice cuánto están mejorando las condiciones de vida de las personas que lo hacen posible. Una industria puede incrementar sus ventas sin que aumenten en la misma proporción la autonomía, la seguridad financiera o las oportunidades económicas de sus consumidores. ¿Por qué es relevante esta distinción? Porque estamos utilizando cada vez más el término silver economy para referirnos prácticamente a cualquier actividad relacionada con la edad. El problema es que, al hacerlo, corremos el riesgo de reducir una de las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales más importantes de nuestro tiempo a un segmento de mercado. La economía plateada representa, fundamentalmente, la respuesta del mercado a las necesidades, preferencias y capacidad de consumo de una población que envejece. Incluye productos, servicios, tecnologías y modelos de negocio orientados a las personas de mayor edad. Es una oportunidad económica real y necesaria, pero no equivale a la economía de la longevidad. Esta última constituye un marco mucho más amplio. La longevidad está modificando la estructura de la fuerza laboral, la productividad, las trayectorias profesionales, el ahorro, las pensiones, la acumulación y transmisión del patrimonio, los sistemas de cuidados, la educación y la organización de las instituciones y empresas. Sus efectos alcanzan a todas las generaciones, no solamente a quienes suman décadas de experiencia. Una empresa que desarrolla viviendas adaptadas para personas mayores participa en la economía plateada. Una organización que transforma sus políticas de contratación, formación y movilidad profesional para aprovechar el talento de distintas generaciones está respondiendo a la economía de la longevidad, aunque no venda un solo producto al mercado sénior. Esta diferencia conceptual tiene consecuencias importantes para las decisiones empresariales y las políticas públicas y nos lleva a una pregunta necesaria: ¿Quién crea el valor y quién se beneficia? Una de las contradicciones de esta nueva economía es que podemos reconocer el enorme valor de las personas mayores como consumidoras mientras seguimos desaprovechando su capacidad como trabajadoras, emprendedoras, profesionales e innovadoras.

La realidad es que las pensiones de las mujeres son inferiores a las de los hombres

También podemos desarrollar industrias rentables alrededor de necesidades que continúan resolviéndose mediante trabajo no remunerado. El caso de los cuidados es especialmente revelador. Según la Organización Internacional del Trabajo, 708 millones de mujeres permanecían fuera de la fuerza laboral mundial en 2023 debido a responsabilidades de cuidado no remuneradas. Esta realidad muestra que una parte fundamental de la organización económica sigue descansando sobre tiempo y trabajo que no se contabilizan como producción remunerada y en donde la mayor parte de la carga recae en las mujeres. La expansión de los mercados asociados con la longevidad tampoco elimina las desigualdades económicas acumuladas y estructurales. De acuerdo con Pensions at a Glance 2025, de la OCDE, las pensiones de las mujeres son, en promedio, 23 por ciento inferiores a las de los hombres en los países analizados. La diferencia refleja trayectorias laborales, salariales y de cotización, desiguales que terminan condicionando la seguridad económica durante la vejez y generando brechas entre los futuros posibles para mujeres y hombres. Una economía puede descubrir el atractivo comercial de las mujeres mayores y, al mismo tiempo, ofrecerles oportunidades limitadas para participar de la riqueza que genera. Sin embargo, existen modelos de negocio que permiten pensar de otra manera la relación entre rentabilidad y bienestar. ¿Un ejemplo? En Uruguay el mercado inmobiliario presenta una alternativa mediante la figura conocida como “nuda propiedad”. Mediante este mecanismo, una persona puede vender la titularidad de su vivienda y recibir recursos económicos, conservando el derecho a utilizarla durante su vida. El inversionista adquiere un activo por un precio inferior al que tendría con plena disponibilidad inmediata, a cambio de esperar para ejercerla. El mecanismo puede responder a una necesidad económica concreta: personas con patrimonio inmobiliario, pero con ingresos insuficientes o poca liquidez. Al mismo tiempo, ofrece una oportunidad de inversión. Naturalmente, sus beneficios dependen de la valoración del inmueble, las condiciones contractuales, los derechos que conserva quien vende y las garantías disponibles. También implica transmitir la propiedad, con posibles consecuencias sucesorias. Su interés radica en mostrar que la rentabilidad privada y la seguridad económica pueden coincidir. Es un caso concreto que demuestra la necesidad de pensar en nuevos paradigmas que realmente impliquen beneficios y posibilidades para las personas longevas en un mundo que está estructurado para personas que vivían muchos menos años.

¿Cuánto valor económico produce la longevidad?