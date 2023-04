En el Estado de México, hoy todo indica que la candidata de la alianza Va por México, Alejandra del Moral, resultará una pieza desechable impuesta por Del Mazo para evitarle problemas a Morena con una candidata o candidato más fuertes. Así, con el Gobernador Del Mazo arrodillado ante Morena, presumiendo que por su entreguismo seguramente será recompensado y estará en el Gabinete de Claudia Sheinbaum -a quien perfila como Presidenta de México y con quien mantiene una buena relación política y personal-, y ante la debilidad en la candidatura de Alejandra del Moral, ¿qué opciones emergentes tendría la alianza Va por México para intentar pelearle a Delfina la Gubernatura durante abril y mayo?

Si el PRI y la alianza Va por México tienen, a estas alturas, alguna esperanza de ganar la elección del Estado de México en junio próximo, tendrían qué hacer dos cosas: cambiar de candidata a la Gubernatura, e ignorar a Alfredo del Mazo, porque el Gobernador priista prácticamente ha entregado la plaza a Morena y a su abanderada, Delfina Gómez.

En corto, el Gobernador del Mazo -heredero vergonzante de la dinastía Del Mazo, cuyo abuelo y padre fueron gobernadores; emblema de la poderosa clase política mexiquense ungida en el Grupo Atlacomulco, y que ha sido llamado en público “el consentido del Presidente”-, le presume a sus más cercanos: “Estaré en el Gabinete de Sheinbaum. Esto ya está perdido...”.

Sí, el último eslabón de la dinastía Del Mazo habría entregado ya la Gubernatura a Morena y a su candidata, esa delincuente electoral certificada llamada Delfina Gómez, quien es famosa no por sus ideas políticas o propuestas progresistas, sino por haber extorsionado a los trabajadores y funcionarios del municipio de Texcoco cuando era Presidenta Municipal, obligándolos a aportar el 10 por ciento de su salario que iba a parar a las arcas de Morena. De esta extorsión se obtuvieron alrededor de 12 millones de pesos de manera ilegal.

Malas noticias para los mexiquenses: su posible futura Gobernadora es una extorsionadora profesional. En la frente trae tatuada la palabra “corrupta”, sobre todo después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo comprobó, dictaminó, certificó e hizo público. Una fichita la tal Delfina. (A mayor detalle, ver “Delfina, su historia negra”. Martín Moreno-Durán. SinEmbargoMX. 19/Enero/2022).

Y de cara a la elección del 4 de junio en el Estado de México, hoy todo indica que la candidata de la alianza Va por México, Alejandra del Moral, resultará una pieza desechable impuesta por Del Mazo para evitarle problemas a Morena con una candidata o candidato más fuertes.

Así, con el Gobernador Del Mazo arrodillado ante Morena, presumiendo que por su entreguismo seguramente será recompensado y estará en el Gabinete de Claudia Sheinbaum -a quien perfila como Presidenta de México y con quien mantiene una buena relación política y personal-, y ante la debilidad en la candidatura de Alejandra del Moral, ¿qué opciones emergentes tendría la alianza Va por México para intentar pelearle a Delfina la Gubernatura durante abril y mayo?

Hay dos fichas aliancistas:

Primero, quien para muchos cuadros priistas debió haber sido la candidata de la alianza desde un principio y a quien Morena no quería enfrentar contra Delfina: Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien tiene el empaque, la presencia y la trayectoria suficientes para ganar la Gubernatura. Herrera -periodista al inicio de su carrera-, fue Diputada local, Presidenta Municipal de Metepec, Senadora y actual Diputada federal. Sería una candidata con mucho más arrastre e impacto que Del Moral, sin duda. Empero, el Gobernador del Mazo la vetó para favorecer a Del Moral, y ya estamos viendo los resultados de esta imposición.

Segundo, el panista Enrique Vargas, quien a diferencia del estilo de Alejandra del Moral, es de discurso más frontal. Ex Presidente Municipal de Huixquilucan y actual Diputado local, Vargas es la carta más fuerte no sólo del panismo en el Estado de México, sino también era considerado uno de los candidatos más viables para ser postulado por la alianza Va por México, con una intención del voto que pelearía al tú por tú a Delfina Gómez. No obstante, como esta postulación le correspondía al PRI, pesó más la propuesta del Gobernador Del Mazo que cualquier otra, y por eso también estamos viendo los resultados contrarios a la alianza opositora.

¿Que ya no puede haber cambio porque Alejandra del Moral es la candidata oficial de la alianza Va por México registrada ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) desde el pasado 21 de marzo? Bueno, pues los operadores electorales aliancistas tendrían que asumir entonces otra hoja de ruta.

¿Cuál sería esa nueva ruta?

Hacer a un lado al Gobernador Del Mazo -a quien públicamente el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamó “el consentido del Presidente”, por algo lo diría-, y comenzar, desde hoy, a modificar la estrategia de Alejandra del Moral y presentarla, de entrada, como una candidata que también ofrecerá un cambio en el Edomex, con propuestas novedosas y frescas. No le alcanza con presentarse como “valiente”. Se necesita mucho más para ganar una Gubernatura tan reñida como la mexiquense. La alianza opositora tiene que dar un golpe de timón en la candidatura de Del Moral, sobre todo de cara a los debates entre las candidatas el 20 de abril y el 18 de mayo. Deben dar un viraje marcado y profundo. De lo contrario, deberá resignarse a perder la Gubernatura contra Morena.

*****

Si Delfina Gómez gana la Gubernatura del Edomex, sería una desgracia para los mexiquenses. Delincuente electoral certificada por el TRIFE, Delfina es un eslabón más de la cadena de corrupción de Morena en el Edomex. Allá la alianza Va por México si se mantiene de brazos cruzados.

Edomex es importante rumbo al 2024.

Amenaza Delfina, la corrupta.

¿La dejarán ganar?