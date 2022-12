Esta opción me parece muuuuuuuucho mejor que el extenuante samsara de las creencias orientales de cientos o miles de reencarnaciones para dizque ‘aprender’ (como diría el filósofo Juan Gabriel: ¡pero qué necesidad!).

“El libro abre un debate sobre la existencia del más allá y da un mensaje de esperanza ante la muerte. A lo largo de 40 años de investigación, el autor ha reunido un total de 130 casos fascinantes de apariciones de gente ya fallecida, recopilados en un libro con gran documentación gráfica (fotos, mapas, archivos...). «Las experiencias seleccionadas para Estoy bien fueron vividas por mujeres y hombres de diferentes clases sociales, edades, creencias religiosas y niveles culturales. Todos tienen algo en común: no mienten». J. J. Benítez.

En su nuevo libro, J. J. Benítez, autor de la exitosa serie Caballo de Troya, trata sobre un tema de máxima actualidad: la muerte. Se trata de la primera investigación del autor, de 1968 a 2012. El autor ha viajado por todo el mundo en busca de historias y para hablar con los protagonistas o familiares de los casos. Testimonios desde el otro lado del túnel que cambiarán su visión sobre la vida y la muerte. Si tan sólo uno de estos testimonios fuera cierto, el «más allá» sería real”.

“Inicié las investigaciones para el presente libro en 1968, aparentemente por casualidad. Fueron pesquisas anteriores, incluso, a las llevadas a cabo sobre el fenómeno ovni. No supe por qué lo hacía. Supongo que me llamó la atención. Ahora sé por qué lo hice y por qué he trabajado en ello durante cuarenta y seis años, y en silencio. Nada es casual. Nada es lo que parece... No pretendo demostrar nada. Los casos aquí expuestos hablan por sí mismos.

Entiendo, eso sí, que la presente información puede rebajar el miedo a la muerte y elevar la esperanza. Cada suceso es una aproximación a la verdad. No hay palabras para describir lo indescriptible. Nos movemos en cuatro dimensiones y los hechos aquí narrados pertenecen a planos desconocidos, más allá del espacio y del tiempo. Fui católico, en mi juventud. Hoy sólo practico la religión del arte. Renuncié a la iglesia católica en 2005. Éste no es un libro religioso. He publicado cincuenta y seis libros. Éste, sin duda, es uno de los más delicados y trascendentes. Agradezco la confianza que han depositado en mí los testigos. Por respeto a la intimidad, y por razones de seguridad, algunos nombres, fechas y emplazamientos han sido modificados. Las experiencias seleccionadas para ‘Estoy bien’ fueron vividas por mujeres y hombres de diferentes clases sociales, edades, creencias religiosas y niveles culturales. Todos tienen algo en común: no mienten. Ab-báā, 1 de enero de 2013”.

Ver presentación del libro en la Ciudad de México:

Video completo de la presentación oficial en el Distrito Federal del libro número 57 de Juan José Benítez, Estoy Bien, el ‘más allá’ nunca estuvo tan cerca. Se dio el viernes 14 de marzo de 2014 horas en el Museo Casa del Risco, ubicado en Plaza de San Jacinto 5 en San Ángel, Delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

