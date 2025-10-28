Expectativa ante reunión bilateral

Según algunos especialistas, el apetito global por el riesgo es constructivo de cara a una de las semanas macroeconómicas más importantes del trimestre. Podemos añadir que los inversionistas se preparan para decisiones clave de los bancos centrales (la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón), así como para una nueva ronda de negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos y China.

Iniciamos ayer la semana con una jornada accionaria positiva para la gran mayoría de las bolsas de valores del planeta. Los principales índices de Wall Street batieron por segundo día consecutivo sus máximos históricos, impulsados por una combinación de factores económicos y de mercado que han fortalecido la confianza de los inversionistas.

Entre ellos destacan la moderación de la inflación en Estados Unidos, la expectativa de nuevos recortes en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal y una menor tensión comercial entre Washington y Beijing.

Los tres principales índices estadounidenses registraron niveles récord por segunda sesión consecutiva. Aunque Wall Street se consolida en máximos, los metales preciosos pierden brillo, reflejando una nueva etapa de optimismo en los mercados financieros globales.

Los índices bursátiles alcanzaron niveles inéditos luego de que se afianzaron las expectativas en torno a la próxima reunión entre Estados Unidos y China.

Analistas anticipan que ambos países abordarán temas sensibles como las restricciones chinas sobre las tierras raras, los aranceles de hasta 100 por ciento que Trump ha amenazado con imponer, la reanudación de las compras chinas de soja y una posible resolución sobre la disputa por TikTok. La posibilidad de un acuerdo preliminar ha reforzado el optimismo en los mercados y reducido la demanda por activos refugio.

Analistas opinan que el optimismo en torno a un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China dio impulso adicional a los mercados, luego de reportes que indican que ambos países alcanzaron un marco de entendimiento que evitaría nuevos aranceles y retrasaría las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras, lo que también redujo la demanda por activos refugio.

Vemos que el impulso bursátil también se sustenta en la expectativa de un nuevo recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, ante señales de un enfriamiento de la inflación. Un entorno de tasas más bajas favorece a los sectores tecnológico, financiero e industrial, que se benefician de un mayor dinamismo económico y de un financiamiento más barato.

Respecto al comportamiento de metales preciosos, tenemos que el oro y la plata, activos tradicionales de refugio, han retrocedido con fuerza. El oro ha perdido 8.2 por ciento desde su máximo histórico del 21 de octubre, mientras que la plata acumula una caída de 12.4 por ciento desde su récord alcanzado el 17 de octubre.

Esta corrección refleja una menor demanda de protección ante riesgos inflacionarios o financieros, en un entorno de mayor estabilidad económica y política monetaria predecible.

En México, los índices bursátiles mostraron incrementos. Con ello, el principal índice accionario azteca acumula en 2025 de 24.9 por ciento.

Los operadores mantienen la expectativa de que la Reserva Federal confirme su giro hacia una política monetaria más flexible, respaldada por datos de inflación menores a lo esperado y por los sólidos reportes trimestrales de las grandes tecnológicas como Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms y Microsoft.

Este escenario de confianza y expansión corporativa sigue siendo el principal motor detrás de los récords consecutivos de Wall Street.

En temas energéticos, tenemos que los precios del petróleo cayeron por segunda jornada al hilo, en medio de expectativas sobre una menor tensión comercial entre Estados Unidos y China.

Así, el precio del contrato de diciembre del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, cayó 0.31 por ciento para colocarse en 61.31 dólares, mientras que el precio contrato de diciembre del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, perdió 0.49 por ciento para cotizar en 65.62 dólares.

En conversaciones al margen de la cumbre de los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Kuala Lumpur, los negociadores estadounidenses y chinos alcanzaron un acuerdo que pone fin a la amenaza de aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones procedentes de China, mientras que la nación asiática flexibilizaría las restricciones a sus exportaciones de tierras raras. Se espera que ambos líderes discutan el acuerdo durante su reunión en la cumbre del próximo jueves.

En asuntos cambiarios, tenemos que el peso mexicano finalizó con ligeras ganancias ante el dólar, en medio de una menor aversión al riesgo por menores tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. De acuerdo a los registros de Banco de México, el peso mexicano se apreció poco más de cuatro centavos para cerrar en 18.40 unidades interbancarias por dólar.

En paralelo, el Índice Dólar, DXY, que mide el desempeño del billete estadounidense frente a otras monedas, perdió 0.1 por ciento para colocarse en 98.82 unidades.

La apreciación del peso se debe a una menor aversión al riesgo en el mercado financiero global, luego de que el fin de semana se lograron avances entre Estados Unidos y China.

De acuerdo con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se alcanzó consenso respecto a las operaciones de TikTok en la unión americana y el gigante asiático pospondrá los controles a las exportaciones de tierras raras, por lo que considera se puede descartar el arancel adicional de 100 por ciento que entraría en vigor el 01 de noviembre. Sigamos atentos nos vemos el próximo martes.

gcalles@tec.mx