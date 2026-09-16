Los ciudadanos esperan y demandan que los partidos políticos actúen con responsabilidad y elijan a sus mejores cuadros, hombres y mujeres capaces de representar con dignidad los intereses de la sociedad y contribuir al bienestar de Sinaloa.

El rumbo que sigue el País nos muestra con claridad que los mexicanos están contentos y confían en las directrices de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No se observan obstáculos en el futuro, el camino se ve despejado. Hay condiciones objetivas y subjetivas, así como el apoyo de la sociedad es unánime.

Las cosas marchan con un respaldo popular significativo. El apoyo de amplios sectores de trabajadores, campesinos y clases medias brinda una base social importante para impulsar los planes de gobierno y avanzar en los objetivos planteados por la Presidenta.

Las iniciativas que propone la Mandataria cuentan con un amplio apoyo popular. En términos políticos, esto genera condiciones favorables para que sus proyectos avancen y se consoliden. Por lo que observamos, el respaldo a Claudia Sheinbaum no mengua, sino que se mantiene presente en distintos sectores del País. Sus planes de gobierno avanzan con una base social que se expresa también en las calles, los mercados y las plazas públicas, donde muchos ciudadanos manifiestan abiertamente su adhesión y una visión optimista sobre el rumbo de México.

La población expresa orgullo por la política que impulsa la Presidenta, cuyo liderazgo se fortalece con el trabajo que realiza en favor de los mexicanos. Con entereza y dedicación, mantiene como una de sus metas avanzar en el desarrollo del País, tarea en la que trabaja con gran ahínco y sin pérdida de tiempo. Ese esfuerzo encuentra respuesta entre muchos ciudadanos, quienes durante sus giras de fin de semana la reciben con entusiasmo y manifiestan abiertamente su respaldo.

Hay grandes expectativas y confianza en el rumbo de la economía nacional. Entre la población se mantiene la esperanza de seguir avanzando con el dinamismo de nuestra Presidenta, quien no ceja en su empeño por alcanzar las metas que se ha planteado. Uno de sus principales objetivos es combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. En esa tarea viene trabajando con entusiasmo y determinación, convencida de que el País puede avanzar hacia mejores condiciones de bienestar y desarrollo.

Al final de su sexenio podremos valorar con objetividad los resultados de su gestión como Presidenta de la República. Tenemos confianza en que dejará una importante obra social y cultural a lo largo y ancho del País, y en que sus esfuerzos darán frutos en beneficio de los ciudadanos. Su dinamismo y dedicación son reconocidos por amplios sectores de la sociedad mexicana, que valoran su trabajo y expresan su respaldo. Será el tiempo y, sobre todo, los resultados alcanzados los que permitan dimensionar su contribución al bienestar y al desarrollo de la nación.

Por eso mismo, amplios sectores de la sociedad mexicana apoyan con entusiasmo a la Mandataria en distintas regiones del territorio nacional. Ese respaldo se mantiene y refleja la confianza de quienes valoran su preocupación por servir al País. México ha demostrado a lo largo de su historia ser un pueblo solidario, generoso y abierto a la amistad con las demás naciones, cualidades que forman parte de nuestra identidad y de nuestra manera de entender la vida pública.

El pueblo también ha acumulado una amplia experiencia en los asuntos políticos. Los ciudadanos saben observar, comparar y valorar a quienes aspiran a representarlos, así como distinguir entre las propuestas que consideran auténticas y aquellas que no responden a sus aspiraciones. Esa capacidad de juicio volverá a ponerse a prueba en las elecciones de 2027 en Sinaloa, una jornada en la que será finalmente la voluntad de los ciudadanos, expresada mediante el voto, la que determine el rumbo político de nuestra entidad.

Por eso, los ciudadanos esperan y demandan que los partidos políticos actúen con responsabilidad y elijan a sus mejores cuadros, hombres y mujeres capaces de representar con dignidad los intereses de la sociedad y contribuir al bienestar de Sinaloa. La próxima elección será también una oportunidad para que los partidos demuestren, con hechos y no solamente con palabras, su compromiso con los ciudadanos. El pueblo espera propuestas serias, candidatos preparados y representantes que sepan escuchar y responder a sus necesidades. La confianza ciudadana debe ganarse con trabajo, honestidad y resultados, porque la sociedad exige cada vez más de quienes aspiran a gobernarla. Ha llegado el momento de responder con hechos verdaderos y demostrar una auténtica lealtad al pueblo. Basta de dar atole con el dedo al pueblo.