gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

Las ECM son una fuerte evidencia de que la consciencia como tal puede existir separada del cuerpo (supervivencialismo). Esta hipótesis explicaría igualmente el fenómeno de lucidez terminal que se observa previo a la muerte en personas con trastornos mentales severos, tales como esquizofrenia crónica, alzheimer u otras demencias; el cual sucede a pesar del daño cerebral que les impide mantener un estado de lucidez normal.

Esta profusa investigación derivó de una simple pregunta: ¿cómo es que casi todos los que ‘vuelven’ de la muerte (o del paraíso o de lo que sea el ‘más allá’, si existe) se quejan de ello y declaran enfáticamente que deseaban ‘quedarse’, pero una cierta voz de autoridad les respondió que eso no era posible debido a que ‘no era su tiempo’ y por lo tanto esa alma tenía que ‘regresar’ a la ‘vida mundana’ aunque no lo quisiera. ¿A qué se deben esos cientos (o miles o millones) de casos de ‘errores’ de la burocracia etérea? ¿Son realmente ‘errores’ (de quienes son ‘omniscientes’) o son pistas deliberadas (quizá para quitarnos poco a poco el miedo a la muerte)? El debate está abierto.

Definición

Hasta hoy en día los investigadores no han logrado establecer un acuerdo común sobre la definición de ECM.

De acuerdo a Félix Fernández Palacio, el principal problema con estas definiciones es que utilizan nociones demasiado genéricas o ambiguas: «subjetividad profunda», «evento trascendental», «experiencia perceptual», «inusual», «intensa y significativa», «ultramundana» etc. Por su parte, las definiciones construidas como meras enumeraciones de elementos fenoménicos frecuentes (viaje a través de un túnel, ver una luz, etc.) no son propiamente definiciones, pues buscan dar un carácter genérico a algo a partir de otra cosa que no es genérica.