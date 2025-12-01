Exultación y Coronación

La Misa de Coronación compuesta en 1779, aunque no fue escrita para ninguna coronación, se compone de Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. Esta obra resalta por su belleza, magnificencia y espiritualidad.

El Coro de Ópera de Sinaloa es una de las Compañías Artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura fuertemente consolidadas, actualmente bajo la dirección del Maestro Marco Antonio Rodríguez Badillo.

Este lunes 1 y martes 2 de diciembre ofrecerá una noche de concierto gratuito en las parroquias de Cristo de Rey, y en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, de Culiacán, con un bellísimo repertorio mozartiano que incluye el motete Exsultate Jubilate y la Misa de Coronación, contando con la participación del pianista Salomón Gil y la coordinación de Érick Castro.

El motete (mot, en francés, es palabra) es una composición polifónica que nació en el Siglo 18, basada normalmente en temas bíblicos. El Exsultate Jubilate es un cántico que invita a la exultación, a la alegría, al regocijo. Fue compuesto por Mozart cuando contaba con 17 años, por lo que es una obra madura, tomando en cuenta que fue un niño prodigio y que falleció muy joven, a los 35 años.

El motete exige al intérprete una gran técnica y virtuosismo, pues pasa continuamente de las notas altas a las bajas. Se asegura que Mozart lo escribió para que fuera interpretado por el castrato Venanzio Rauzzini, pero es generalmente una soprano quien se encarga de extasiar con la energía y potencia de su voz.

El genio de Salzburgo consiguió profundizar en la intimidad del alma a través de cuatro secciones: un allegro, (Exsultate jubilate), un recitativo, Fulget amica dies; tu virginum corona, y, culmina con Alleluja, allegro.

La Misa de Coronación compuesta en 1779, aunque no fue escrita para ninguna coronación, se compone de Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. Esta obra resalta por su belleza, magnificencia y espiritualidad. Complementan el programa algunas melodías navideñas.

¿Exulto con la música de Mozart?