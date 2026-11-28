Santiago Ávila, economista y profesor universitario, afirma que formamos mal a las nuevas generaciones y ayudamos a la pérdida de criterio

Para José Saramago, quien falleció en 2010, la educación que se imparte actualmente es una fábrica para producir ignorantes: “Hay una minoría que lo sabe todo y lo controla todo y una mayoría que sabe poco y cada vez sabe peor lo que cree saber. La educación, desde la escuela hasta la Universidad, es un desastre, es una fábrica de producir ignorantes”.

Tal vez nos parezca extrema esta opinión del extinto escritor portugués, sin embargo, creemos que siguen teniendo actualidad sus afirmaciones, aunque daten de una entrevista publicada por el periódico El País, el 19 de noviembre del año 2000.

Señaló: “Estamos perdiendo la capacidad crítica de lo que pasa en el mundo... Estamos abandonando nuestra responsabilidad de pensar, de actuar. Nos hemos convertido en seres inertes sin capacidad de indignación, del inconformismo y la protesta que nos caracterizó durante muchos años”.

En este 2026, Santiago Ávila, economista y profesor universitario, escribió un libro titulado: “Tontocracia. En busca de la sensatez perdida”, donde afirma que formamos mal a las nuevas generaciones y ayudamos a la pérdida de criterio.

Al no formar en el pensamiento crítico, reforzamos más el parecer que el ser. Privilegiamos el pensamiento automático y hemos perdido la brújula para recuperar el sentido común y la sensatez en cuatro principales ámbitos:

Empresa: Se promueve un liderazgo hueco, con sellos de calidad superficiales, y se vive en el reino del pensamiento positivo.

• Educación: En las aulas se inocula el conformismo para no fomentar frustraciones, por lo que se promueve la aprobación y títulos sin calidad educativa.

• Política: Rige una mercadotecnia emocional, sin atender a la primacía de la verdad.

Vida digital y sociedad: Los algoritmos y redes sociales están marginando y desplazando a la reflexión y el análisis.

¿Pongo freno a la ignorancia?