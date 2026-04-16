Faltan comunidades, no pastillas antienvejecimiento

La soledad y el aislamiento social son un problema serio de salud pública con impactos directos en el bienestar físico y mental de las personas, de acuerdo con la OMS. No se trata de un tema emocional menor: es un determinante social de la salud.

Hay que decirlo, envejecer no es solamente un proceso biológico, es un proceso social, y destacar esto importa y mucho. Mientras la industria de la enfermedad organiza la vejez en torno a diagnósticos, medicamentos y tratamientos, la evidencia científica muestra que uno de los factores más poderosos para la salud en edades avanzadas no se encuentra en una farmacia. Tiene otro nombre y se llama vínculo social.

Durante años hemos entendido la longevidad y la edad como un riesgo, un mal que inevitablemente llega a la sociedad y a las personas, como un problema de políticas públicas, como un problema familiar y como una amenaza fiscal. Pocas veces se habla sobre ella con cuestiones relacionadas al entorno social y a la comunidad que rodea este proceso natural de la vida. La Organización Mundial de la Salud reconoce hoy que la soledad y el aislamiento social son un problema serio de salud pública con impactos directos en el bienestar físico y mental de las personas. No se trata de un tema emocional menor: es un determinante social de la salud.

La evidencia científica es clarísima al respecto. Un estudio publicado por Julianne Holt-Lunstad encontró que las personas con relaciones sociales sólidas tienen una probabilidad significativamente mayor de supervivencia en comparación con aquellas con redes débiles. El efecto de las relaciones sociales sobre la mortalidad es comparable al impacto de factores de riesgo ampliamente reconocidos en salud pública.

El U.S. Surgeon General publicó una advertencia oficial sobre la epidemia de soledad y aislamiento, señalando que la desconexión social se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, demencia, depresión y mortalidad prematura. Este documento es relevante porque se trata de una alerta institucional sobre costos sanitarios y sociales del aislamiento.

En personas mayores, la vulnerabilidad se acentúa y es motivo de atención por parte de las y los expertos en longevidad. La OMS estima que aproximadamente una de cada seis personas mayores experimenta aislamiento social y una proporción significativa reporta soledad persistente. Estamos hablando de un problema estructural, no de un fenómeno aislado.

Frente a estos datos es inevitable preguntarnos por qué seguimos organizando la vejez como un asunto individual y clínico cuando la evidencia muestra que es profundamente relacional.

Hablar de comunidad no es hablar de entretenimiento ni de actividades para pasar el tiempo o de actividades para “quienes no tienen algo mejor que hacer”. Comunidad significa pertenencia sostenida, redes de confianza, reciprocidad y propósito. Significa tener a quién llamar y que alguien note tu ausencia. Significa que el envejecimiento no se vive en aislamiento sino en interacción.

Desde una perspectiva económica, esto no es romántico ni inspiracional: es racional. La OCDE ha advertido que las conexiones sociales son un componente crítico del bienestar en sociedades que envejecen y que el deterioro de vínculos incrementa vulnerabilidades sanitarias y sociales.

Al hablar de la Silver Economy, esta realidad cambia el enfoque. Si la longevidad se aborda exclusivamente como mercado médico -suplementos, tratamientos, anti-envejecimiento- el modelo es reactivo. Si se aborda como ecosistema social, el modelo es preventivo. Una persona mayor con redes activas, participación comunitaria y sentido de propósito tiene mayor probabilidad de mantener autonomía y bienestar psicológico.

La diferencia no es menor. En términos de políticas públicas, implica pasar de invertir solamente en atención clínica a invertir también en infraestructura social. En términos empresariales, implica reconocer que la comunidad no es un accesorio reputacional, sino un factor que reduce riesgos y costos sanitarios.

La narrativa antiedad vende la ilusión de “combatir” el tiempo y el envejecimiento. La evidencia en salud pública sugiere algo más sensato: aceptar el envejecimiento como etapa vital y fortalecer las condiciones sociales que lo sostienen. No se trata de negar la medicina, se trata de reconocer que la medicina sola no es suficiente.

Si las ciudades hostiles generan aislamiento, si las viviendas no adaptadas confinan, si el retiro rompe redes laborales sin ofrecer alternativas de pertenencia, entonces la enfermedad no es únicamente biológica: es estructural y comunitaria.

Envejecer en comunidad no es una aspiración nostálgica. Es una estrategia de salud pública, un modelo económico más sostenible y, sobre todo, una decisión política y profundamente humana sobre cómo queremos vivir más años: luchando contra la edad, marginando a quienes viven esta etapa o habitándola en compañía, reconociéndola y dignificándola.

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La autora es internacionalista y politóloga, fundadora de Mujeres Construyendo.