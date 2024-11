Faltar a la verdad

No soy ingenuo, ni tengo la verdad absoluta y reconozco que la política puede ser en gran parte subjetiva, dígales a las personas que nunca habían sido apoyadas, que gobierno no apoya y verá como rápidamente defienden al gobierno que lo ha apoyado, es algo natural...creo.

Usted al igual que yo seguramente no espera gran cosa de la clase política, lamentablemente (pero justificadamente) el hablar de política desde que tengo memoria ha sido un tema “de flojera”, donde expresiones “todos son iguales” suelen salir, pero siempre he creído que en la clase política hay niveles, es decir, no “todos son iguales”, pero debo de reconocer que cada vez me parece más difícil encontrar estas diferencias.

No soy ingenuo, ni tengo la verdad absoluta y reconozco que la política puede ser en gran parte subjetiva, dígales a las personas que nunca habían sido apoyadas, que gobierno no apoya y verá como rápidamente defienden al gobierno que lo ha apoyado, es algo natural...creo.

También entiendo, que cada gobierno en el poder tratará de usar su posición, narrativa (muy importante) y visión para implementar una opinión en la ciudadanía, un ejemplo de este, puede ser el ataque al narcotráfico, tanto Calderón, como Peña Nieto y López Obrador hicieron su estrategia, algunas similares (Calderón y Peña) y una muy diferente (abrazos no balazos) como la de López Obrador. Todos señalaron que sus estrategias eran las correctas (Usted decidirá cuál cree es mejor) pero hay hechos que no se pueden negar, aun cuando se busque que la narrativa diga otra cosa, el sexenio más violento fue el de López Obrador con 199 mil 619 personas asesinadas durante su sexenio, ojo esto según datos del Inegi. Ahora bien, la narrativa podrá decir que el país estuvo más tranquilo a pesar de haber más asesinatos, o se podrá decir que fue consecuencia de las estrategias pasadas, pero repito, sea cierto o no lo anterior, los asesinados son más y esto no está a interpretación.

Esta semana la reciente dirigente Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dio la siguiente declaración: “Un Poder Judicial que puso todos los obstáculos y los amparos para que no hubiera vacunación en el Covid”, esto es falso, es una mentira y para mí es un tema muy serio, porque una cosa es que se busque dar una narrativa, se busque argumentar a favor de cierta acción, y otra muy diferente es mentir así tal cual.

No estoy hablando con falta de conocimiento, mi hija así como muchos niños más pudieron obtener su vacuna, porque el Poder Judicial de la Federación ordenó que la aplicaran, esto ya que en su momento se contaban con la autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para usar de emergencia la vacuna fabricada por la farmacéutica Pfizer Biontech para menores de edad pero mayores de 12 años, pero gobierno federal no implementó dicha campaña sino hasta muchos meses después.

Quizá sigo siendo ingenuo, pero creo que debe de existir un límite, y el faltar a la verdad debería de serlo, lamentablemente no lo está siendo. El único motivo por el que encuentro que la dirigente nacional mienta es seguir atacando al Poder Judicial de la Federación, seguir tratando de culparlos por temas que no les corresponden, el que el Poder Judicial de la Federación señale que una modificación es inconstitucional no es culpa de dicho Poder, es culpa de quien realizó dicha modificación inconstitucional.

Todo parece indicar que mentir se convertirá en una nueva forma de hacer política...o quizá siempre lo fue y no lo había entendido.

PD 1. - ¿Y la vacuna PATRIA contra el Covid?

PD 2.- La peor candidata fue reelecta al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ¿quién fue quien la propuso por primera vez