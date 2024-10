Primera película del director Rodrigo García Barcha en México, la historia de Familia transcurre en torno a la posibilidad de vender la casa familiar de Leo, donde sus hijas nacieron y crecieron, su lugar de encuentro.

Familia (México, 2023) es la primera película en español que filma en México el director Rodrigo García Barcha, hijo de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura.

La historia transcurre en una propiedad de olivos en el Valle de Guadalupe, Baja California, que desde ya hace décadas pertenece a la familia de Leo (Daniel Giménez Cacho).

Él, una vez al mes, reúne a su familia en una comida entre los olivos. La de ahora se vuelve muy especial porque plantea a sus hijas Rebeca (Ilse Salas), Julia (Cassandra Ciangherotti) y Mariana (Natalia Solián) que tiene una oferta de compra de la propiedad.

La noticia es una sorpresa y de inmediato se entabla la discusión de si se debe o no vender el lugar donde todas nacieron y crecieron. Ha sido la casa familiar y el lugar de encuentro. Hay poco tiempo para tomar la decisión. Leo es viudo y ahora tiene una relación de pareja con Clara (Maribel Verdún).

García Bacha fue originalmente fotógrafo, luego hizo estudios de historia medieval en la Universidad de Harvard y más tarde en el American Film Institute. Ha dirigido las series Los Soprano, Six feet under, Carnivale, Boomtown, Blue y Santa Evita.

Y las películas Things you can tell just by looking at her (Estados Unidos, 2000); 10 pequeñas historias de amor (Estados Unidos, 2001); Nueve vidas (Estados Unidos, 2005); Passengers (Canadá, 2008); Mother and child (Estados Unidos, 2010); Albert Nobbs (Reino Unido,2011) y Los últimos días en el desierto (Estados Unidos, 2015).

Gran parte de la película es el registro de la conversación que ocurre en la mesa donde come la familia. Las hijas, sus compañeros y sus hijos. Cada quien expresa lo que le ha significado la casa y lo que les afecta la posibilidad de la venta.

El director dice que los personajes están en una encrucijada: “Seguimos viviendo como hemos vivido” o “nos reinventamos para el futuro”. Y que “mi deseo es que la gente se identifique un poco. De decir: ‘Sé lo que es pertenecer a una tribu’. Esas tribus pueden ser de cualquier país”.

Daniel Giménez de la película dice que “es importante la reflexión de ¿qué es la familia?, ¿para qué sirve?, ¿qué importancia tiene justo en medio de este mundo que parece que se está cayendo en pedazos? A mí me parece que juega un rol crucial, importantísimo. Es donde aprendemos a querer, donde aprendemos a ser comunidad”.

La película me gustó, la historia está bien construida. Es la narración, sin sentimentalismos, de un drama familiar que afecta a cada uno de sus integrantes de manera distinta. Son personajes reales. La cámara capta en todo momento lo que ocurre en la mesa, las reacciones de quienes participan en la comida.

Título original: Familia

Producción: México, 2023

Dirección: Rodrigo García Barcha

Guión: Rodrigo García Barcha y Bárbara Calio.

Fotografía: Igor Jadue-Lillo

Actuación: Daniel Giménez Cacho, Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Natalia Solián, Ángeles Cruz, Maribel Verdú (...)