Cuando se habla de hambre, pobreza alimentaria o producción de alimentos, hay una sigla que aparece una y otra vez: FAO. Mucha gente la ha escuchado, pero no todos tienen claro qué es ni por qué importa.

La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Forma parte del sistema de la ONU y fue creada el 16 de octubre de 1945, en Quebec, Canadá, justo después de una guerra mundial que dejó una lección brutal: sin alimento suficiente no hay estabilidad, no hay salud y no hay verdadera paz.

La razón de ser de la FAO es clara: ayudar a derrotar el hambre, mejorar la nutrición y fortalecer la seguridad alimentaria. Pero reducirla solo a “la organización que ve temas de comida” sería simplificar demasiado.

La FAO trabaja también en agricultura, pesca, bosques, agua, suelos, desarrollo rural, estadísticas y políticas públicas. Es decir, no solo mira lo que comemos, sino todo el sistema que hace posible —o imposible— que una persona tenga acceso constante a alimentos suficientes y de calidad.

Y aquí conviene hacer una pausa, porque muchas veces se piensa que el hambre existe solo porque falta alimento en el mundo. No siempre.

De hecho, buena parte del problema está en cómo se produce, cómo se distribuye, quién puede pagarlo, qué tanto se desperdicia y qué tan débiles son las políticas públicas. Ahí es donde la FAO tiene valor. No porque llegue a resolver todo por sí sola, sino porque ayuda a los países a entender mejor el problema y a tomar decisiones más inteligentes.

Su trabajo central no es repartir despensas. Su trabajo central es generar información, orientar políticas, acompañar a gobiernos y fortalecer sistemas alimentarios para que funcionen mejor.

Eso la distingue de otros organismos de la ONU con los que suele confundirse.

El primero es el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, conocido también como WFP por sus siglas en inglés. El PMA fue creado en 1961 por la ONU y la FAO, y su papel es mucho más operativo.

Mientras la FAO ayuda a pensar, organizar y fortalecer los sistemas alimentarios, el PMA entra sobre todo cuando hay crisis: guerras, desplazamientos, emergencias climáticas, desastres naturales o situaciones extremas donde la prioridad es que la comida llegue ya.

Dicho más simple: la FAO trabaja más en la estructura del problema; el PMA trabaja más en la respuesta urgente.

Una mira el sistema de fondo. La otra actúa cuando el sistema ya falló o fue rebasado. Las dos son necesarias, pero no hacen lo mismo.

Confundirlas lleva a entender mal cómo funciona la cooperación internacional en temas de hambre.

Otro organismo con el que también se mezcla a veces es UNICEF. Pero UNICEF tiene otro enfoque. Fue establecido por la ONU el 11 de diciembre de 1946, originalmente para atender a la niñez afectada por la Segunda Guerra Mundial.

Con el tiempo se consolidó como el organismo especializado en los derechos y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Sí trabaja temas de nutrición, pero también salud, vacunación, educación, protección infantil, agua y saneamiento. Su prioridad no es el sistema alimentario en general, sino la infancia.

Por eso, cuando hablamos de diferencias, vale la pena decirlo sin rodeos: la FAO se enfoca en alimentación, agricultura y sistemas productivos; el PMA en asistencia alimentaria de emergencia; y UNICEF en la niñez, incluyendo su nutrición, pero no limitado a ella. Las tres instituciones pueden coincidir en un mismo problema, pero llegan desde lugares distintos.

¿Por qué importa entender esto? Porque en países como México, y en estados como Sinaloa, el tema alimentario no debería tratarse con ligereza.

Vivimos en una región con enorme capacidad de producción agrícola, pero eso no significa automáticamente que toda la población coma bien. Esa es una contradicción incómoda.

Producir mucho no equivale a alimentar bien. Se puede ser potencia agrícola y, al mismo tiempo, tener familias con carencia alimentaria, niños con mala nutrición y toneladas de alimento desperdiciado.

Justamente por eso organismos como la FAO siguen teniendo sentido: porque ponen orden, datos y método en una conversación que muchas veces se queda en discursos fáciles.

También hay algo más de fondo. La FAO recuerda una verdad que a veces olvidamos: el alimento no es un tema secundario. No es un asunto marginal ni un simple dato económico.

Comer bien o comer mal cambia la salud, el desarrollo infantil, la productividad, la estabilidad social y hasta la seguridad de una región. El hambre no solo vacía estómagos; también limita oportunidades, debilita comunidades y empuja a muchas personas a vivir en permanente vulnerabilidad.

Por eso vale la pena conocer qué hace la FAO. No por cultura general solamente, sino porque detrás de esas siglas hay una idea potente: si queremos combatir el hambre en serio, no basta con buena voluntad.

Se necesitan datos, estrategia, coordinación y visión de largo plazo. Y en eso, la FAO sigue siendo una referencia mundial. No reparte soluciones mágicas. Pero sí ayuda a entender mejor el problema. Y cuando se trata de hambre, entender bien ya es empezar a combatirla