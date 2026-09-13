Fauda, el nombre del caos de la venganza

“Fauda” significa “caos” en lengua árabe. ¿Por qué una serie de acción y thriller político producida en Israel lleva un nombre árabe? Es asunto muy complicado -complejo y nada complaciente- hablar del dilema del conflicto árabe israelí, aún dentro del marco de un programa de televisión. No es el mismo de en los años 50 cuando inició, pero aún siguen vivas las raíces de ese enfrentamiento generacional y sociocultural.

Acaba de estrenarse en la plataforma Netflix una serie filmada en hebreo y árabe titulada Fauda la cual apenas va en su quinta temporada, a pesar de que la primera salió con gran éxito en 2016. El New York Times la consagró al instante como una de las mejores series internacionales. Al nivel de Breaking Bad, Downton Abbey o The Sopranos.

“Fauda” significa “caos” en lengua árabe. ¿Por qué una serie de acción y thriller político producida en Israel lleva un nombre árabe?

El asunto es que, dentro de la trama y el argot de los agentes de seguridad, esa es la palabra para definir una situación en la que hay una alerta y es necesario intervenir, sobre todo cuando un espía israelí infiltrado ha sido descubierto como falso árabe.

Es asunto muy complicado -complejo y nada complaciente- hablar del dilema del conflicto árabe israelí, aún dentro del marco de un programa de televisión. No es el mismo de en los años 50 cuando inició, pero aún siguen vivas las raíces de ese enfrentamiento generacional y sociocultural.

Personalmente, he conocido ambos mundos y convivido tiempo de calidad con personas de dichos credos y nacionalidades. Tengo amigos musulmanes y amigos judíos, así como amigos nacidos en Israel y en otros países donde se aplica la shaira, la ley musulmana para la vida diaria.

Pero eso no me impide sentarme ante una serie de Netflix y analizar una trama de ficción que nos permite acercarnos, a través de una construcción muy realista, a una intrincada logística de destrucción mutua.

Permeable aquí es el ingrediente realista de que el escritor y protagonista, Lior Raz, fue parte de los Servicios Secretos del Estado de Israel, y aún así, no deja de tener, dentro de la trama, una posición crítica a la draconiana manera en que maneja dicha nación su seguridad interior e internacional. No se trata de propaganda encubierta. Hay autogoles deliberados.

El tema de Fauda es la retribución por el camino duro de la venganza. Venganza como política de Estado y como asunto personal de los espías o los simples ciudadanos con entrenamiento militar, algo que allá es totalmente obligatorio para cualquier ciudadano.

La nueva producción es tan visceral que se nos avisa que se pueden omitir los episodios seis y siete si uno es muy sensible a la violencia, aunque aclaran que saltarse esos dos capítulos no afectará la comprensión del desarrollo de la trama que seguirá.

Justamente son los que describen el ataque del 7 octubre de 2023 y el deseo de venganza posterior que aún estamos viviendo.

Esta temporada es bien fuerte porque vemos dichas masacres en Israel. Se ve el asesinatos a los jóvenes que acampaban en un festival de música. Y sus contradicciones: cómo se masacraron también a árabes palestinos que estaban en paz con Israel dentro de los territorios ocupados. Ese detalle va a despertar muchos reclamos en los espectadores.

La serie lleva ya cuatro temporadas bastante intrincadas, aunque esta última entrega puede ser vista de manera unitaria. No necesita usted sentarse más de 40 horas antes para entenderla. (Los conflictos de pasados capítulos pueden entenderse fácilmente y la mayoría de los Flashbacks son internos dentro de esta nueva producción).

La impronta el ataque de el 7 de octubre está presente de principio a fin y nos hace entender que, para la actual generación de israelíes esa es una fecha muy marcada, como para los estadounidenses el 11 de septiembre, guardando con cuidado las proporciones.