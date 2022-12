¡¡¡Feliz Año Nuevo!!!

FORE!. - Buenos días, estimados lectores, con mucho gusto iniciamos nuestros comentarios de los acontecimientos registrados en el deporte de los bastones, no sin antes desear de todo corazón que las bendiciones de Dios irrumpan en sus hogares y sus familias, que todo mundo regrese a la paz y que, desde luego, tengamos mejores recursos para sobrevivir el próximo año que este fin de semana nos llega. Ya sé que algunas personas opinan que no hay nada qué festejar, sin embargo, hay que recordar que no todos somos malos, que existen corazones benévolos y que ven por los demás. Sólo eso....

Por lo demás, espero que hayan pasado una Navidad feliz... del próximo año, nuestros mejores deseos... ABRAZOS CORDIALES....

COMENTARIOS. – Bueno pues, nos llegaron algunos comentarios respecto a nuestra acepción de la entrega anterior en donde nos manifestamos en contra de que de repente, cuando se trata de un torneo de la magnitud de que se trate, se cambien diametralmente las intenciones de buena realización. Esto porque en el torneo del Pavo de El Cid pasado, se optó porque todo mundo saliera parejo a jugar y los resultados saltan a la vista.

Los ganadores fueron Sony Maglione, Sandra Schersmidt y Fabián Lizárraga en primero y en segundo Rick y Patsy Wynne que fueron acompañadas por Antonio Estrada. Y el ganador del O’Yes fue Fortino Lizárraga. Tal vez a muchos no les suenen los nombres, pero se trata, ni más ni menos que del Viry, Yeyé y Chendo, tres caddies que se llevaron los premios.

Lo ganaron en buena lid, de acuerdo a lo que se adoptó al final de cuentas.

Lo que aquí señalamos es que se llamó a que los jugadores formaran sus tercias, muchos lo hicimos, pero se decía que habría hándicap, pero lo que hemos señalado y seguiremos haciéndolo es que a ellos los pusieron a competir en igualdad de circunstancias, todo mundo parejo, pasándose por el arco del triunfo el llamado que se hizo en su oportunidad.

No nos estamos lamentando, afortunadamente fueron caddies los que se llevaron premios, pero lo que debe tomarse en consideración es que, de último momento, se tomó una decisión que fue contra los intereses de muchos.

De ninguna manera pichicateamos los premios, lo que sí es necesario que alguien señale públicamente lo que se dice en secreto y para nosotros tan malo es el que se roba un premio, como el que propicia que se haga, y para nuestro gusto, eso fue lo que sucedió, aunque digan que se hizo de buena fe. En contra del sentir de muchos. La solución está que, en todo caso, se adopte un sistema que no sea necesario el presentar hándicaps, hay algunos sistemas para ello.

De otra manera, ¿para qué se inventaron los hándicaps?, creo que es una buena pregunta...

No es la primera ocasión que sucede, y nosotros, estamos seguros de que nos lo permitirá la libertad de expresión que pregona nuestro diario Noroeste, seguiremos señalando tanto a los ratas, por llamarlos de una forma cruda, como a los que de una u otra forma organizan eventos a modo. Eso es hasta que se nos permita hacerlo... gracias...

COPA FEDEX. – Con motivo del fin de año y para analizar someramente el estado de las cosas, nos dimos una zambullidita por los standings del golfista número 1 del mundo y el mejor en la carrera de la Copa Fedex.

Dos irlandeses son los que lideran la situación, el mejor en el mundo es Rory McIlroy y en lo que concierne a la Copa Fedex, otro irlandés, Seamus Power es el actual titular. Power tiene únicamente tres tops ten en el calendario 2022-2023, ganó en octubre: el Bermuda, además de un tercero y un quinto lugar, suficiente para su puntuación que lo catapulta al primer puesto, aunque falta muchos camino por recorrer, sólo pudimos ver a dos latinos más en los mejores 150: Emiliano Grillo en 26, Fabián Gómez en 128 y Sebastián Muñoz en el 136.

No hemos visto a Joaquín Nieman, uno de los mejores latinos en la PGA, pero no dude que a partir de este año que realiza dos eventos en Hawiaii, el Sentra y el Sony Open en dos semanas consecutivas, del 5 al 15 de enero, lo tendremos a la luz, aunque puede ser que se espere al traslado al continente, en California del 25 al 28 de enero en La Jolla con el Farmers Insurance Open.

Ya lo veremos pues.

Por lo pronto, nos mantenemos a la espera de que este fin de año lleguemos sin problemas y que el próximo tengamos mejores situaciones qué comentar, si es que Dios nos presta vida.

Nos veremos la semana próxima, Dios mediante. Que el brindis de fin de año sea para beneficio de todos y que no se nos pasen las cucharadas.

Cuídese, que nada le cuesta... SALUD!!!!...