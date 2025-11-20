Fénix y Félix

El adjetivo latino ‘felix’, que significa feliz, dichoso, bendecido o con suerte, se popularizó como nombre propio desde la antigua Roma. Tiempo después, se hizo común como apellido en varios países.

El ave fénix es una creatura de la mitología griega que renace de sus propias cenizas, como símbolo de inmortalidad. Posteriormente, se llamó “Fénix de los ingenios” (como a Lope de Vega) a una persona única y excelente.

En la tradición cristiana se habla de una “felix culpa” refiriéndose a la caída de Adán, para indicar que gracias a su falta se hizo necesaria la venida de Jesucristo. Por eso, en la fiesta de Pascua se recita: “O felix culpa quae talem ac tantum méruit habére Redemptórem” (¡Oh feliz culpa que nos mereció un Redentor tan grande!).

El adjetivo latino “felix”, que significa feliz, dichoso, bendecido o con suerte, se popularizó como nombre propio desde la antigua Roma. Tiempo después, se hizo común como apellido en varios países, y hasta en el nombre de un personaje animado del cine mudo: el gato Félix.

Heriberto Félix Navidad, recientemente fallecido, fue un próspero agricultor y empresario nacido en San Pedro, Navolato. En sus apellidos se conjuntó el mensaje que todos intercambiamos con alegría en la gran fiesta decembrina: ¡Feliz Navidad!

Contrajo matrimonio con Sofía Guerra Miguel, proveniente de otra arraigada, conocida y numerosa familia de Culiacán, con quien procreó cuatro hijos: Guadalupe, Sofía, Heriberto y Rafael. Sobrevivió varios años a la pérdida de su compañera de vida, pero tuvo la dicha de gozar plenamente a sus hijos, nietos y demás familiares.

La reportera de Noroeste, Belém Angulo, publicó una breve semblanza, donde citó una obra de Norberto García Castillo, quien lo describió de la siguiente manera: “Heriberto Félix Navidad es una persona amable, cuya conversación tiene los matices de la tranquilidad y la seguridad que se logran con la edad madura... una persona satisfecha y plenamente realizada como humano, como padre y como amigo”.

