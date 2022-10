rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

Son muchas las cualidades, virtudes, fortalezas y habilidades que nutren el ser de los sinaloenses. Si consideráramos los elementos artísticos, científicos, deportivos, humanísticos y culturales que constituyen la radiografía del sinaloense, no bastarían varios tomos para dar cuenta de ellos.

Ayer, el director general del ISIC, Juan Salvador Avilés Ochoa, dio a conocer la programación del Festival Cultural Sinaloa 2022, en su vigésima novena edición, que lleva como lema: “Lo Nuestro”, para subrayar los valores que nos constituyen, distinguen y proporcionan identidad.

El Festival Cultural Sinaloense 2022 durará 17 días, del 14 al 30 de este mes de octubre, y abarcará los 18 municipios del estado. Constará de 255 actividades culturales, entre las que se cuentan música, danza, teatro, literatura, artes visuales, actividades académicas, funciones de cine, cultura popular y, “aún hay más”, como decía Raúl Velasco, en su tradicional programa “Siempre en Domingo”.

En los eventos, conciertos, espectáculos, obras y representaciones participarán mil 105 artistas y creadores, entre los que se cuentan 85 grupos y solistas, calculándose atender un universo superior a los 55 mil espectadores y más de 50 espacios de presentación, como teatros, plazas, iglesias, parques, museos. Intervienen más de 26 instituciones de los tres órdenes de Gobierno e incontables personas en organización y operación.

Cabe destacar que se disfrutará, tanto del talento de grupos locales, como de artistas consagrados. Más del 90 por ciento de los participantes son orgullosamente sinaloenses, lo cual habla de la vitalidad de nuestras raíces y manifestaciones culturales.

En ocasiones se piensa que si no hay copiosa participación de artistas foráneos no vale la pena el festival. De hecho, sí participan artistas muy reconocidos y no sinaloenses. Sin embargo, ya hemos recalcado la calidad y prestigio del sinaloense. ¡Celebremos “¡Lo Nuestro!”

