Festival olvidado

El Festival de San Remo, en Italia, llegó a ser de los más prestigiosos del mundo; sin embargo, ya no tiene la trascendencia de antaño.

La ciudad, ubicada en la costa mediterránea, a 20 kilómetros de la frontera con Francia, se consolidó como destino turístico con la celebración en 1951 del Primer Festival de la Canción. En esa ocasión triunfó la cantante Nila Pizzi interpretando “Gracias por las flores”, y secundó el siguiente año con “Vuela paloma”.

En 1958, se consolidó el Festival de San Remo con una canción que rompió la frontera italiana y se hizo universal: “Azul, pintado de azul”, interpretada por Domenico Modugno y Johnny Dorelly, quienes repitieron el año siguiente con “Llueve”, también conocida como “Ciao, ciao, bambina”.

En 1961, triunfó la canción “Al di la”, en interpretación de Betty Curtis y Luciano Tajoli; pero, sería en 1964 cuando el triunfo de San Remo es mundial y apoteósico con la canción “No tengo edad”, interpretada por la dulce jovencita de 16 años, Gigliola Cinquetti, quien venció también en el Festival de la Canción de Eurovisión, en Copenhague. Cinquetti volvió a vencer en 1966, acompañada por Domenico Modugno, con la canción “Dios, cómo te amo”.

En 1971, el Festival de San Remo volvió a internacionalizarse con la canción “El corazón es un gitano”, interpretada por Nicola di Bari, quien volvió a triunfar el año siguiente con la canción “Los días del arco iris”.

No siempre los primeros lugares son los mejores éxitos; los segundos lugares a veces los eclipsan. En 1971, el segundo lugar fue la canción “Qué será”, interpretada por José Feliciano y el grupo Ricchi e Poveri. En 1982, la vencedora fue “Historias de todos los días”, pero el segundo lugar fue el que trascendió: “Maledetta primavera”.

