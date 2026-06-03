¿‘Ficha limpia’ de candidaturas a la mexicana?

La vinculación de candidatos y políticos con el crimen organizado y los expedientes abiertos en Estados Unidos tras la clasificación de los cárteles mexicanos como asociaciones terroristas obligan a revisar los filtros que usan los partidos políticos para postular candidatos.

En octubre de 2011, en más de 18 ciudades de Brasil, miles de personas armadas con escobas verdeamarelas marcharon pacíficamente. El reclamo compartido era “barrer” por completo la corrupción del país. La “marcha de las escobas”, como se le conoció más tarde, pedía el cumplimiento sin reservas ni litigios de la Ley Ficha Limpia, una iniciativa ciudadana respaldada por más de 1.6 millones de firmas que prohíbe la postulación de candidatos con expedientes probados de corrupción. En un principio, la Ley Ficha Limpia generó expectativas, pero también resistencias por el posible uso político del combate a la corrupción. En una década, el Tribunal Superior Electoral ha vetado a 4 mil 881 candidatos, incluido el propio Presidente de Brasil, Lula da Silva. Acusado de ser el líder tras la red de sobornos facilitada por Odebrecht (descubierta tras la operación policial “Lava Jato”, o “lavado de coches”), fue condenado por corrupción en 2018 y vetado de las boletas. Este hecho adoquinó la llegada al poder del derechista Jair Bolsonaro. Tres años después, la revisión del juicio mostró la falta de imparcialidad del juez Moro, con lo cual Lula fue absuelto y regresó al poder en 2022.

De la cárcel a la ‘muerte civil’

La inhabilitación de candidatos a un cargo de elección popular por delitos probados de corrupción está contemplada en el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En América Latina, al menos 17 países la incluyen de manera temporal con penas que van de seis meses a 20 años, tanto por delitos como por faltas administrativas. En casos extremos, existe la llamada “muerte civil”, es decir, la inhabilitación perpetua de los derechos civiles y políticos de una persona, vigente en las leyes y códigos penales de Colombia, Perú, Chile, Venezuela y Nicaragua. En varios casos se ha utilizado para encarcelar a expresidentes, pero también como pretexto para inhabilitar candidaturas incómodas al régimen. México es de los países que contemplan la inhabilitación temporal por delitos de corrupción. En 2019, se aprobó una reforma que incluía la “muerte cívica” por estos delitos; sin embargo, la Corte determinó que esta restricción era excesiva y violatoria del derecho humano al trabajo. La vinculación de candidatos y políticos con el crimen organizado y los expedientes abiertos en Estados Unidos tras la clasificación de los cárteles mexicanos como asociaciones terroristas obligan a revisar los filtros que usan los partidos políticos para postular candidatos.

Una comisión para verificar la integridad en candidaturas