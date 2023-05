Donald Winnicott

La relación con la madre y el éxito

La relación con la figura materna es esencial en la formación de nuestro carácter y puede tener un impacto significativo en la salud mental y el éxito integral de vida. En estas líneas procuraré reflexionar sobre mi propia relación con mi madre y cómo esta ha influido en mi camino hacia el éxito, contemplando algunas ideas de la psicología para dar sentido al testimonio personal.

Me hubiera gustado haber llegado a mis 50 años en mejor estado. Para nada es queja; es posible que este momento sea la etapa más dichosa y plena que he experimentado en mi vida. Me mantengo en contacto permanente con mi poder superior e intencionalmente me esfuerzo por mantener alineados mis pensamientos, sentimientos y acciones a los principios de excelencia que he elegido deliberadamente. Trabajo con mi mente para llegar a la verdad compartida sobre el día a día con mis familiares, clientes y amigos. Todos los días estudio, aprendo y converso sobre los temas de desarrollo personal, inteligencia de negocios y efectividad. Experimento con diferentes herramientas que me ayuden a mejorar mi inteligencia. Es posible que el área estética sea uno de los aspectos de mí que menos cultivo. Me hace falta cultivar un poco más a mi niño artista juguetón. No niego tener un amplio margen de mejora en mi autoestima, sin embargo me siento mejor que nunca con quien soy y con los aspectos de mi persona que me encuentro trabajando tanto a favor de mi presente como de mi yo futuro. En cuanto a mi liderazgo e influencia cada vez me siento más validado. En lo que sí resulta autoevidente mi descuido es en mi forma física: por años he abusado de mi cuerpo que seguro estoy ya pide esquina. He sido muy intermitente con mi autocuidado. En las finanzas me encuentro trabajando y mejorando desde hace algunos años. No tengo pruebas pero tampoco dudas que de haber hecho las paces con mi madre desde antes, hoy estaría mucho mejor en todos los sentidos.

Mi relación con mi madre ha sido compleja y ha pasado por diferentes etapas a lo largo de mi vida. He estado en guerra con mi madre y también he estado enamorado de ella; he sido su amigo, confidente y cómplice. Mi madre es bien agradable cuando se siente en confianza pero si se siente amenazada puede ser despiadada. Le debo a mi padre una infancia prolongada y a mi madre le debo mi adultez recién estrenada. Nací el Día de las Madres: 10 de mayo; soy sietemesino con fuertes y duras complicaciones de nacimiento, experiencia en la que nos jugamos la vida juntos mi madre y yo, es decir, ambos somos sobrevivientes.

Sin embargo, a pesar de los altibajos en nuestra relación, siempre he tenido presente la influencia que mi madre ha tenido en mi vida y cómo esto ha afectado mi camino hacia el éxito integral. Según la teoría psicoanalítica, la relación con la figura materna puede dejar una huella indeleble en nuestro carácter y personalidad. En su obra Mujeres que corren con los lobos, Clarissa Pinkola Estés explica cómo la relación con la madre puede afectar la autoestima de los hijos. Si la madre no proporciona un ambiente seguro y amoroso, los hijos puede desarrollar una autoimagen negativa, inseguridad e incluso autodesprecio.

Por otro lado, en las constelaciones familiares, se considera que la madre es la persona que da la vida y la que nos protege y nos cuida en la infancia, siendo una pieza fundamental para el éxito integral en la vida. Según esta teoría, una buena relación con la figura materna puede ser determinante para el éxito en la vida, mientras que una relación conflictiva o ausente puede dificultar nuestro camino hacia la realización personal y profesional.

Es importante ser consciente de las dinámicas en la relación con la figura materna y buscar ayuda profesional si es necesario para superar los efectos negativos y establecer una relación más saludable y positiva. Debemos reconocer el valor de la relación con la madre y su influencia en el éxito integral de vida, fomentando la comunicación, el respeto y el amor.

En dos oraciones: La relación con la figura materna puede tener un impacto significativo en la vida de una persona, especialmente en la formación del carácter y la búsqueda del éxito integral. Al reconocer la importancia de la figura materna en nuestras vidas y trabajar para sanar cualquier herida emocional que pueda existir, podemos construir una vida plena y feliz.

