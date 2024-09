El mal pretende engullir todo a su paso y provoca una enorme incertidumbre; pero, volvemos a repetir, la incertidumbre no es negativa, por el contrario, es un acicate que estimula la búsqueda de la solución.

Los hechos que experimentamos estos últimos días, en Culiacán, nos mantienen viviendo en la incertidumbre; sin embargo, para muchas personas esa incertidumbre se transforma en miedo, pánico y terror. Como dijo Zygmant Bauman en su obra “Tiempos líquidos”, publicada en 2007, vivimos en una época de incertidumbre con una existencia fragmentada, porque las decisiones que se toman son transversales y no verticales.

Sin embargo, esta ola incertidumbre no es una novedad, pues las fuerzas del mal nunca descansan, como escribió Juan Macedo López en Noroeste, el 25 de octubre de 1977:

“En el fondo oscuro de la criatura humana hay una especie de nostalgia pr lo sucio, o simples pero eternas manifestaciones zoológicas que nos inclinan hacia lo protervo, a la cobardía que se esconde en la fuerza del grupo, de la multitud, herencia sutil de la horda. Algunos solamente son valientes, llamémosles así, cuando forman parte de la muchedumbre. Débiles, la fuerza del grupo los arrastra y los impulsa a actuar. Aislados, no son nada ni nadie. Este fenómeno no es nuevo. Nace con el hombre gregario. Y la mayoría humana es gregaria. En las rebeliones de las masas el hombre arrebañado es una fuerza ciega que todo lo destruye y que venga agravios prevalido de fuerza que da lo multitudinario”.

Amparado en esa atávica fuerza, el mal pretende engullir todo a su paso y provoca una enorme incertidumbre; pero, volvemos a repetir, la incertidumbre no es negativa, por el contrario, es un acicate que estimula la búsqueda de la solución. “La incertidumbre, señaló la escritora Maggie Jackson, no significa que estés paralizado, ni que estés renunciando a un problema”. La incertidumbre es un desafío, no una amenaza. El problema es que permitamos que degenere en miedo y terror.

¿Canalizo adecuadamente la incertidumbre?