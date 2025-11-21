Filosofía inacabada

Emmanuel Kant elaboró unas pertinentes preguntas que se debe plantear todo pensador crítico: “¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar?” Y, finalmente, fundió estas tres interrogantes en una cuarta pregunta fundamental: “¿Qué es el hombre?’

El título de la presente columna está tomado de la obra de la filósofa española, Marina Garcés, quien señaló que esta disciplina no es solamente para estudiantes universitarios, sino que se filosofa para vivir de una manera más plena:

“Más allá de estar vinculada a una profesión o a un campo de estudio, la actividad filosófica es una posibilidad por la que se apuesta como una forma de vida. Tiene consecuencias personales, pero también colectivas, sobre el entorno y sobre el propio tiempo”.

Con esta afirmación sobre el objetivo de la filosofía, Garcés se distancia de la caricatura de filósofo que presentó Erasmo de Rotterdam, en su libro: “Elogio de la locura”: “Avanzan los filósofos, venerables por su barba y por su manto, que andan diciendo que ellos son los únicos que poseen la sabiduría y que todos los demás mortales son sólo sombras errabundas. Pero, ¡qué agradable delirio es el suyo cuando crean mundos innumerables, mientras se les antoja que miden el sol, la luna, estrellas, esferas! Entretanto, la Naturaleza se ríe soberanamente de ellos y de sus conjeturas. Ellos, aunque no sepan absolutamente nada, declaran solemnemente saberlo todo”.

Contrario a esta ridiculización de la tarea del filósofo, Emmanuel Kant elaboró unas pertinentes preguntas que se debe plantear todo pensador crítico: “¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar?” Y, finalmente, fundió estas tres interrogantes en una cuarta pregunta fundamental: “¿Qué es el hombre?”.

Tocamos este tema, porque ayer se celebró el Día Mundial de la Filosofía, que se conmemora cada tercer jueves de noviembre, desde el año 2006.

Como escribió Garcés: “Apostar por la filosofía hoy es rebelarse contra su imposibilidad y su muerte”. Por eso, agregó debe: “salir de allí donde se decreta su muerte para redescubrir su necesidad”.

¿Redescubro la filosofía?