Fiscalías: el cuello de botella que la reforma judicial ignoró

No es pesimismo, pero la justicia penal en México no mejorará en nada con la reforma judicial. La razón es que el verdadero problema no estaba en los tribunales.

Quien crea que la calidad de la justicia penal en México mejorará drásticamente a partir del 1 de septiembre de 2025, seguramente nunca ha tenido que levantar una denuncia ante un Ministerio Público. Durante meses, especialistas han señalado que la reforma judicial no es la solución a los problemas actuales del sistema de justicia en México. Más que una falla aislada de los poderes judiciales, estos problemas se originan en dinámicas profundamente arraigadas: impunidad, desconfianza e ineficiencia institucional. Cambiar una parte del sistema -como los tribunales- no corregirá una estructura que lleva años descompuesta. Veámoslo así: de cada 100 denuncias que se realizan en las fiscalías, se abren 90 carpetas de investigación. De éstas, sólo cuatro se vinculan a procesos en tribunales. La reforma judicial, que apunta únicamente al último tramo del proceso, está completamente desconectada y aislada de las posibles reformas a las policías y fiscalías. Por ello es poco realista esperar mejoras sustanciales en la calidad de la justicia si no se interviene de manera integral al sistema. Para dimensionarlo, 2024 comenzó con más de 2.1 millones de carpetas de investigación pendientes a nivel nacional, de acuerdo con datos publicados en el reporte Hallazgos 2023, de México Evalúa. Ahí está el cuello de botella que impide que los casos lleguen ante los jueces. Es hora de dirigir nuestra atención a las fiscalías, donde también urgen reformas, por ejemplo de carácter operativo, para mejorar su eficiencia y hacer más accesible y pronta la justicia para la ciudadanía.

El punto de partida:

carpetas de

investigación iniciadas

Entre 2017 y 2023, el número total de carpetas de investigación iniciadas al año creció un 25 por ciento. En términos relativos, en ese lapso las entidades con mayor crecimiento del número de carpetas de investigación iniciadas anualmente fueron Campeche (mil 21 por ciento), Nayarit (335 por ciento) y Morelos (322 por ciento). Pasando a términos absolutos, los estados que acumularon el mayor número de aperturas en 2023 fueron el Estado de México, la Ciudad de México y Guanajuato, que entre las tres suman más de 750 mil expedientes nuevos, cifras que son consistentes con el tamaño de su población. Ya sea por dinámicas demográficas, aumento de delitos o mayor disposición a denunciar, la demanda sobre las fiscalías aumenta año con año. Este crecimiento acelerado, si no se acompaña de una expansión en capacidades institucionales y una estrategia de persecución penal, impacta negativamente en la rapidez y accesibilidad a la justicia.

La carga actual de

los fiscales y la bola de nieve que se acumula

Desde 2017 el número de carpetas de investigación que queda pendiente al final del año a nivel nacional ha aumentado a un ritmo constante: mientras que en 2017 quedaron pendientes un millón de carpetas de investigación, en 2023 fueron más de 2.1 millones. Este cuello de botella es clave para entender la crisis del sistema. Sin embargo, rara vez se aborda en el debate público desde la perspectiva correcta. Recientemente, la Presidenta Sheinbaum planteó revisar la autonomía de las fiscalías, aunque el foco debería estar en su capacidad operativa, presupuestal y planes de persecución penal. La mayoría de los estados siguen la tendencia nacional, pero hay algunos que resaltan por la gravedad de sus casos. En primer lugar, Jalisco concentra el 20 por ciento de los casos pendientes a nivel nacional, sigue Nuevo León, con el 9.5 por ciento del total nacional, después Baja California con 8.8 por ciento y el Estado de México 8.5 por ciento. En 2023 había 17 mil 795 fiscales o agentes del Ministerio Público ejerciendo funciones en el País. Teniendo en cuenta el rezago del año anterior y las carpetas iniciadas, la carga promedio de ese año de cada Fiscal y/o agente fue de 250 investigaciones. ¿Es posible darle el debido proceso de investigación a esta cantidad de casos? Sólo para equiparar, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recomienda un máximo de seis investigaciones al año por Fiscal.

El acceso a la justicia

y la impunidad