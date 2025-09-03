La cúpula de la Coparmex nacional, encabezada por Juan José Sierra Álvarez, y la estatal con Martha Reyes Zazueta al frente, logró reunir a líderes de diferentes sectores sinaloenses a deliberar cómo llegamos hasta aquí y sobre todo trazar las salidas hacia la tierra pacífica llena de oportunidades lícitas, para reconstruir el tejido social y ser los verdaderos dueños de los territorios que habitamos.

Algo se avanzó ayer con el llamado formulado en el Foro de Seguridad y Paz, convocado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, para la unión de la sociedad en el esfuerzo de contrarrestar la devastadora crisis de la seguridad pública en Sinaloa, partiendo del reconocimiento de la realidad que también nos alcanzó a todos y hoy plantea la hazaña colectiva de recuperar lo que hace un año perdimos: vivir tranquilos, protegidos y en la legalidad.

Todo indica que comenzamos a dejar de simular en lo colectivo y empezamos a llamar a las cosas por su nombre. Martha Reyes habló en nombre de una sociedad entera que ha perdido la seguridad y caló el razonamiento como víctima potencial que somos todos: “tengo miedo ser yo; tengo miedo de que sea uno de ustedes”. En su turno, Juan José Sierra consideró que frente al dolor colectivo no se trata de repartir culpas sino de reconocer qué dejamos de hacer como sociedad.

El evento podría ser considerado como primer pinchazo de realidad que nos despierte de la pesadilla que es la narcoguerra. Representa la acción inédita que aglutina no sólo los puntos de vista de expertos sino la toma de conciencia desde la obligada autocrítica y la sinceridad de hacernos todos, ciudadanos y gobierno, responsables de los daños. Aquí estábamos cuando el crimen organizado anidó y creció, teniendo nuestro consentimiento como acompañantes.

Adrián López, Director General de Noroeste, refrescó la memoria colectiva en lo que respecta a la complaciente convivencia de los gobernadores con los capos de las drogas, desde Leopoldo Sánchez Celis a la fecha, recalcando el encumbramiento de Miguel Félix Gallardo desde el poder político, hasta Mario López Valdez y la acusación que le hizo a éste su guardaespaldas, Frank Armenta, de brindar protección a Joaquín Guzmán Loera, uno de los jefes en ese tiempo del Cártel de Sinaloa. El también Consejero Presidente de la oficina de Artículo 19 para México, Centroamérica y El Caribe, se dijo escéptico en cuanto a que Sinaloa transite desde el actual conflicto en el CDS a una paz que no sea la pax narca.

Por su parte, Javier Llausas Magaña, iniciador del movimiento Construyendo Espacios para la Paz, presentó el comportamiento delictivo en Sinaloa antes y después de la llamada narcoguerra y dio a conocer el Plan de Recuperación de Culiacán el cual plantea que a partir de recobrar el ánimo, la esperanza y la seguridad es posible restablecer la tranquilidad y armonía. Exhortó a la ciudadanía, indistintamente, a dejar de lado los egos y trabajar juntos en este sentido.

Marcos Vizcarra, Subdirector de Revista Espejo, hizo el balance en razón de los cinturones de pobreza de Culiacán en los cuales se concentra la incidencia delictiva y expuso que la Iniciativa Privada debe hacer más para atacar el atraso en esas zonas habitadas por trabajadores de las empresas. Criticó que ante cada rebrote de narcoviolencia “seguimos haciendo lo mismo que hace 60 años” criminalizando a la sociedad civil que es el eslabón menor del narcotráfico, mientras que en lo fundamental todos callamos. Ejemplificó con el tema de la vivienda a la cual no tienen acceso los jóvenes que se ven obligados a adquirir casas de 900 mil pesos, “que sirven para dormir pero no sirven para vivir en ellas”.

Buen foro el de Coparmex porque el ejercicio de empezar a hablarnos con franqueza es el mejor principio para el propósito de pacificar a Sinaloa. Tantas décadas de silencios cómplices y enmudecimientos por así convenir a intereses comunes no nos dejan bien librados a la hora de gritar a los cuatro vientos “el delincuente, agarren al criminal”, siendo que corremos el riesgo de denunciarnos a nosotros mismos.