Frankenstein, de Guillermo del Toro, una película para estas fechas (1)

Escrita y dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, Frankenstein (Estados Unidos, 2025) es una película basada en la novela homónima de Mary Shelley de 1818

Frankenstein (Estados Unidos, 2025) es una película escrita y dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro basada en la novela homónima de Mary Shelley de 1818.

En 1857, un barco danés que realiza una expedición al Polo Norte queda atrapado en el hielo ártico. La tripulación, al mando del capitán Anderson (Lars Mikkelsen), encuentra al barón Víctor Frankenstein (Oscar Isaac) gravemente herido y lo lleva a bordo.

De pronto son atacados por una criatura sobrehumana, Frankenstein (Jacob Elordi), cuyas heridas pueden regenerarse y quien exige que le entreguen al barón. Este explica al capitán que él es el responsable de la existencia de esta criatura y relata lo que llevó a su creación.

La madre de Víctor, Claire Frankenstein, muere al dar a luz a su hermano menor, William, quien se convierte en el favorito de su padre, un médico reconocido. Desilusionado por los abusos de su padre y afligido por la pérdida de su madre, Víctor asume el proyecto de vencer a la muerte y se convierte en un famoso cirujano. En 1855, se le expulsa del Real Colegio de Cirujanos de Edimburgo tras reanimar a un cadáver.

El traficante de armas Henrich Harlander le ofrece a Víctor financiamiento ilimitado para que realice sus experimentos y le brinda una torre abandonada para que instale su laboratorio. Víctor solicita la ayuda de su hermano William para construir su laboratorio y se enamora de Elizabeth, la sobrina de Harlander, y prometida de William, quien con firmeza rechaza sus insinuaciones.

Harlander se impacienta y exige resultados, Víctor, entonces, reúne partes de cuerpos de criminales ahorcados y soldados muertos en la guerra de Crimea para ensamblar un cadáver al que se propone reanimar mediante corriente eléctrica a través del sistema linfático para generar energía en el corazón y en el cerebro. Se prepara para aprovechar un rayo durante una tormenta.

Harlander, enfermo ya moribundo, suplica a Víctor que lo transfiera al nuevo cuerpo, pero Víctor se niega. En su intento por sabotear el experimento, Harlander cae y muere. Víctor transfiere la electricidad a la criatura, pero esta no logra reanimarse. Asume que su proyecto fracasó.

Víctor, al despertar en la mañana, encuentra a la criatura con vida. Le enseña a decir su nombre antes de encadenarla en el sótano de la torre. La criatura exhibe una fuerza inmensa y una capacidad de curación acelerada. William y Elizabeth descubren la creación de Víctor. Elizabeth se encariña con ella y cuestiona el trato que Víctor le da, enseñándole a pronunciar su nombre.

Víctor le miente a William y le hace creer que la criatura mató a Harlander. Cada vez más frustrado por la supuesta falta de desarrollo intelectual de la criatura y temeroso de la amenaza que representa, Víctor incendia su laboratorio con la criatura dentro. Cambia de parecer al oír a la criatura gritar su nombre, pero al intentar volver a entrar en la torre, esta explota y cae contra una roca, y pierde una pierna.

La criatura se libera y se adentra en el bosque y se encuentra con unos ciervos, y recibe un disparo de unos cazadores. Huye de estos y se refugia en la choza de una granja cercana, donde observa a un anciano ciego que enseña a leer a su nieta. Aquí la criatura se pasa la noche durmiendo en compañía de las ratas. La criatura ayuda en secreto al hombre y a su familia, quienes agradecen a su benefactor invisible, al que llaman el “Espíritu del Bosque”.

Frankenstein

Título original: Frankenstein

Producción: Estados Unidos, 2025

Dirección: Guillermo del Toro

Guión: Guillermo del Toro con base en la novela homónima de Mary Shelley de 1818.

Fotografía: Dan Laustsen

Música: Alexandre Desplat

Con: Oscar Isaac; Christian Convery; Mia Goth; Jacob Elordi; Felix Kammerer; Lars Mikkelsen; Christoph Waltz; Charles Dance; Lauren Collins; David Bradley; Sofía Galasso; Ralph Ineson; Burn Gorman (...)