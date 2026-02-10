Convocamos a la conformación de un Frente Amplio Democrático plural, incluyente y nacional, integrado por ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales, académicas, jurídicas, políticas, civiles, con un objetivo claro e inmediato: evitar que prospere una iniciativa regresiva en materia político-electoral, en cualquier etapa del proceso legislativo, y defender los principios democráticos que sustentan la vida política del País.

El pasado 3 de febrero, con la publicación de un manifiesto, nace el Frente Amplio Democrático (FAD), que dice no a la regresión autoritaria y sí a la democracia, las libertades y los derechos. Aquí la transcripción del texto. México atraviesa un momento de alta tensión institucional. En el debate público se ha planteado una nueva reforma político-electoral que, lejos de fortalecer el sistema democrático, plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional, pluralismo político y equilibrios constitucionales. Ante este escenario resulta indispensable una respuesta ciudadana amplia, responsable y organizada que coloque en el centro la defensa de la democracia constitucional. México sí vivió una transición hacia la democracia, resultado de un prolongado esfuerzo de diálogo, reflexión común e inclusión plural entre fuerzas políticas, sociedad civil, academia y ciudadanía. Este proceso permitió construir instituciones, reglas, y contrapesos que dieron legitimidad y estabilidad a la vida pública. Hoy ese método democrático -basado en acuerdos, la pluralidad y la deliberación- ha sido desplazado desde el poder. Esta ruptura con el espíritu de la transición es una de las razones fundamentales que nos convoca. Por ello convocamos a la conformación de un Frente Amplio Democrático plural, incluyente y nacional, integrado por ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales, académicas, jurídicas, políticas, civiles, con un objetivo claro e inmediato: evitar que prospere una iniciativa regresiva en materia político-electoral, en cualquier etapa del proceso legislativo, y defender los principios democráticos que sustentan la vida política del país.

Lo que está en juego

La razón principal de la existencia de este Frente es no permitir y actuar para impedir la restauración del antiguo régimen, bajo cualquier forma o denominación. La imposición de una reforma sin el consenso de todas las corrientes políticas, incluidas las de oposición, reflejaría la verdadera intención de cerrar cualquier posibilidad de alternancia política.

No al sectarismo, sí a la unidad

Este frente no pertenece a ninguna ideología ni partido. No se construye contra personas, sino contra prácticas que ponen en riesgo los equilibrios democráticos. La defensa de la democracia no puede ser patrimonio de una sola fuerza política ni quedar sujeta a cálculos coyunturales. Requiere responsabilidad histórica, visión de Estado y unidad. El propósito no es preservar privilegios ni un modelo fallido, sino proteger reglas básicas que garantizan libertades, derechos y representación efectiva.

Objetivos del Frente

El Frente Amplio Democrático se fija como objetivo inmediato evitar que prospere cualquier iniciativa político-electoral regresiva. En caso de que una reforma sea discutida, esta sólo podría considerarse legítima si garantiza de manera expresa y verificable: - Autoridades y tribunales electorales auténticamente autónomos e imparciales. - Elecciones libres, equitativas y competitivas, con posibilidad real de alternancia. - Robustecimiento de la noción de ciudadanía, promoviendo una participación informada, consciente y ejercida desde la plena autonomía de la voluntad. - Representación legislativa proporcional al voto ciudadano. - Prohibición de mecanismos de sobrerrepresentación. - Respeto al pluralismo político y a los límites constitucionales, para la reforma del sistema democrático.

Convocatoria final