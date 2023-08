gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

Wikipedia (ficha editada)

Bibliografía

Sus principales publicaciones son las siguientes:

- 1975, The Tao of Physics. (El Tao de la Física)

- 1977. Das Tao der Physik. O.W.Barth-Verlag, ISBN 3-502-67093-5.

- 1982, The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture. (El punto crucial: ciencia, sociedad y cultura naciente.)

- 1983. Wendezeit. Scherz-Verlag, Berna (revisada. Expandido 1985), ISBN 3-426-77706-1.

- 1984, Green Politics, con Charlene Spretnak.

- 1987. Das neue Denken. Scherz-Verlag, Berna ISBN 3-426-77358-9.

- 1988, Uncommon Wisdom (“Sabiduría insólita”)

- 1991, Belonging to the Universe: Explorations on the Frontiers of Science and Spirituality, en coautoría con David Steindl-Rast y Thomas Matus.

- 1992, Veränderung im Management – Management der Veränderung con Alexander Exner, Roswitha Königswieser In: Das systemisch-evolutionäre Management. ISBN 3-7007-0262-0.

- 1993, Wendezeit im Christentum. dtv, Múnich ISBN 3-423-30371-9.

- 1996, The Web of Life (La trama de la vida)

- 1998. Die Capra-Synthese. Scherz-Verlag, Berna ISBN 3-502-15102-4.

- 2002, The Hidden Connections: A Science for Sustainable Living (Las conexiones ocultas: ciencia para una vida sustentable)

- 2007, The Science of Leonardo: Inside the Mind of the Great Genius of the Renaissance ISBN 0-385-51390-9.

- 2014 The Systems View of Life, ISBN 978-1-107-01136-6