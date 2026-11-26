Las familias pueden explicar qué les dificulta llevar a sus hijas e hijos al preescolar. Quienes dirigen los planteles pueden identificar cuántos lugares están en condiciones de ofertar y qué apoyos necesitan para recibir a más niñas y niños. Reunir ambas perspectivas permitiría decidir dónde ampliar la atención y cómo hacerlo

En Sinaloa, alrededor de 37 mil niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años no asistían a la escuela en 2025. De ellos, cerca de 27 mil 500 tenían entre 3 y 5 años. Casi tres de cada cuatro estaban en edad de preescolar. Así lo muestran las estimaciones basadas en la Encuesta Intercensal 2025, cuyos resultados publicó el INEGI en de septiembre de 2026.

Solemos preguntarnos por qué un adolescente dejó de estudiar. Estas cifras nos invitan a hacer una pregunta anterior: ¿qué necesita una familia para que su hija o su hijo pueda empezar a ir al preescolar y seguir asistiendo?

En 2025, cuando el Inegi recabó la información entre octubre y noviembre, en Sinaloa vivían 121 mil 656 niñas y niños de 3 a 5 años. De ese total, el 22.62 por ciento no asistía a la escuela. Entre los 6 y los 14 años, la asistencia alcanzaba el 97.37 por ciento. Aun con ese porcentaje de asistencia cerca de 9 mil 500 niñas, niños y adolescentes de esas edades tampoco asistían.

La Encuesta Intercensal actualiza, entre un censo y el siguiente, lo que sabemos sobre la población y sus condiciones de vida. Su utilidad para la política educativa radica en identificar los municipios donde se presentan mayores niveles de inasistencia escolar. Si la autoridad mira solo la matrícula, deja fuera del análisis a las niñas y los niños que no asisten a la escuela. Conocer cuántas niñas y niños viven en esos municipios y cuántos asisten permite identificar dónde es necesario profundizar en las causas de la inasistencia y, con información adicional sobre la oferta educativa, determinar qué medidas se requieren para atenderla.

A los tres, cuatro y cinco años ya está en juego el derecho a aprender. En preescolar, niñas y niños amplían su lenguaje, aprenden a convivir y ganan confianza para participar. Una educadora que los conoce puede advertir cuándo necesitan apoyo y trabajar con sus familias para brindárselo. Pensemos en dos niñas que llegan al mismo salón de primero de primaria. Una cursó tres años de preescolar mientras que para la otra es su primera experiencia en un aula. Aunque ambas comienzan la primaria en el mismo grupo, sus experiencias y oportunidades educativas previas son muy desiguales.

Las diferencias en la asistencia al preescolar también se observan entre municipios. Por ejemplo en 2025 asistía a la escuela el 66.7 por ciento de la población de 3 a 5 años en Badiraguato y el 85.2 por ciento en Angostura. Esos 18.5 puntos porcentuales de diferencia ayudan a orientar la atención. La encuesta deja abiertas las causas y tampoco distingue entre quienes nunca ingresaron y quienes interrumpieron sus estudios. Para entender qué ocurre en cada comunidad hay que escuchar a sus familias.

En Mexicanos Primero Sinaloa analizamos e interpretamos estos datos para formular propuestas a quienes toman decisiones de política educativa. Proponemos que la Secretaría de Educación Pública y Cultura, junto con los ayuntamientos profundice en las causas de la inasistencia en los municipios identificados por la encuesta y, para ello escuche tanto a las familias como a las directoras y los directores de los jardines de niños.

Las familias pueden explicar qué les dificulta llevar a sus hijas e hijos al preescolar. Quienes dirigen los planteles pueden identificar cuántos lugares están en condiciones de ofertar y qué apoyos necesitan para recibir a más niñas y niños. Reunir ambas perspectivas permitiría decidir dónde ampliar la atención y cómo hacerlo. Esta información, junto con los datos sobre la oferta educativa existente, permitiría identificar qué medidas se requieren para atender la inasistencia y dónde sería necesario ampliar los servicios.

Para una niña de cuatro años, esperar al siguiente ciclo significa un año menos de preescolar. Al discutir el presupuesto de 2027, el Congreso de Sinaloa puede asignar recursos para atender la inasistencia escolar mediante acciones sustentadas en diagnósticos más específicos, ya sea ampliando la oferta educativa donde se necesite o atendiendo otras barreras que dificultan el acceso al preescolar.

El objetivo no es solo garantizar un lugar en el preescolar, sino atender las condiciones que dificultan que las niñas y los niños puedan acceder a él y permanecer en la escuela