Furia roja

España se alzó con la victoria 1 a 0 en tiempos extras para vencer a una disminuida Argentina, que soportó estoicamente, pero no pudo mostrar fuerza ni contundencia en sus escasos ataques

La fiesta futbolística mundial ha terminado. España se alzó con la victoria 1 a 0 en tiempos extras para vencer a una disminuida Argentina, que soportó estoicamente, pero no pudo mostrar fuerza ni contundencia en sus escasos ataques. Incluso, tuvo que tratar de continuar luchando con 10 hombres, debido a la expulsión de Enzo Fernández al acumular dos tarjetas amarillas.

La escuadra de España se retiró invicta, pues venció en siete partidos y cosechó solamente un empate a cero goles en el primer partido ante su similar de Cabo Verde (habría que subrayar que tiene 38 partidos sin conocer derrota). En este Mundial se retiró con un solo gol en contra.

En el segundo cotejo se enfrentó a Arabia Saudita, a quien venció 4 a 0. En el tercer partido de la fase de grupos se impuso a Uruguay 1 a 0.

Al pasar a la fase de eliminatorias, en Dieciseisavos, España venció a Austria 3 a 0. En Octavos, derrotó a Portugal 1 a 0. En Cuartos de Final venció a Bélgica recibiendo el único gol que le propinaron, 2 a 1. En Semifinales le ganó a Francia 2 a 0, y en la gran Final se impuso a Argentina por la mínima ventaja, con gol anotado por Ferrán Torres en tiempo extra.

Es la segunda ocasión en que se enfrentan en una final mundialista dos equipos de habla hispana. La primera vez fue en el primer Mundial celebrado en Uruguay, cuando la escuadra anfitriona derrotó 4 a 2 a Argentina.

Este fue el último encuentro mundialista para Lionel Messi, quien ya cuenta con 39 años y anotó 8 goles (Mbappé fue el máximo goleador con 10). En cambio, por el lado de España, destacó Lamine Yamal, extraordinario jugador que tiene 19 años.

¿Reconozco al mejor?