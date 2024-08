Aunque la mayoría de los desteñidos del tricolor, albiazul y naranja, hoy luciendo la tintura guinda, alegan que su metamorfosis fue un acto de respaldo y lealtad a Rocha Moya sin esperar algo a cambio, aquí aplica el refrán que dice que nadie vende un caballo por bueno.

Sin conocer en aquella fecha si el salto que daban hacia el Movimiento Regeneración Nacional era con o sin red de protección, de los diez ex priistas conversos que le atinaron al alinearse al lado de la hoy Presidente electa, Claudia Sheinbaum, solamente tres se suben al segundo piso de la Cuarta Transformación en Sinaloa: Cinthya Valenzuela Langarica, próxima Regidora de Morena en Culiacán; Ricardo Madrid Pérez, que accede a una Diputación Federal por el Partido Verde, y Faustino Hernández Álvarez que desde la dirigencia de la Unión Ganadera Regional está operando como eficiente interlocutor entre el Gobierno de Rubén Rocha Moya y el sector agropecuario estatal.

Los demás, siete que dejaron el PRI, uno el PAN y dos MC, esperan en la banca guinda y aguantan la carrilla proveniente de quienes siguieron en los partidos reducidos a chiquillada por la acción del voto, sin tener otro hobby aparte de burlarse de los desertores. Sin embargo, los que recientemente transmutaron al morenismo le apuestan a que quien ríe al último ríe mejor y el único que les puede causar dicha sonrisa de oreja a oreja es el Gobernador que los invitó a formar parte de la 4T.

Aunque la mayoría de los desteñidos del tricolor, albiazul y naranja, hoy luciendo la tintura guinda, alegan que su metamorfosis fue un acto de respaldo y lealtad a Rocha Moya sin esperar algo a cambio, aquí aplica el refrán que dice que nadie vende un caballo por bueno. De ahí deriva el bullying político sobre todo en Mazatlán donde el mundillo de los fieles a Morena y los apenas adheridos daban por hecho que habría posiciones importantes en el Gabinete estatal para Fernando Pucheta Sánchez y Celia Jáuregui Ibarra.

Pucheta, que registra más seguidores y vistas en sus contenidos de plataformas digitales que cualquier otro político, se la jugó abiertamente con la reciente campaña electoral de Sheinbaum dando la cara por los candidatos de Morena al Senado, Imelda Castro y Enrique Inzunza, abonando también al proselitismo de Estrella Palacios para que lograra revertir a favor de ella, con 24 mil votos de diferencia, la conjetura que anticipaba al panista Guillermo Romero como ganador.

En el caso de Celia Jáuregui, el salto atrevido que dio desde Movimiento Ciudadano a Morena la puso en la atención de la curiosidad marismeña y se ha creado la hipótesis popular de que una vez que concluya su desempeño como Diputada local el 1 de octubre será llamada a integrarse al equipo rochista. En realidad la legisladora luce tranquila y los más preocupados son los que desesperan por verla integrada al dream team de Rocha.

Todos los que el 23 de septiembre de 2023 debutaron en Culiacán como repentinos sheinbaumistas fueron recibidos con rechiflas por parte del celoso morenismo local, aunque los dos principales liderazgos del partido de Andrés Manuel López Obrador, que son la hoy Presidente electa y el Gobernador de Sinaloa, les habían desplegado una seductora alfombra roja con la leyenda “Bienvenidos a nuestro reino de la 4T” en letras grandes.

Y así los ex priistas de Culiacán Jesús Valdés Palazuelos, Gloria Himelda Félix Niebla, Concepción Zazueta Castro y Antonio Castañeda Verduzco, y el de Guasave, Feliciano Valle Sandoval, están en la tesitura de que al menos forman parte de la cuadrilla en el poder y, por añadidura, alejados de la mala fama de quien tomó por asalto las riendas del PRI nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, que salpica a quien se encuentre alrededor de él, así sea a un radio de centenas de kilómetros.

Ninguno de ellos experimenta remordimientos por haber salido del PRI, ni ganas de regresar al devastado partido tricolor. Al contrario, en los pasillos del Congreso del Estado se cruzan apuestas por el tiempo que tardará la poderosa fracción parlamentaria de Morena en adherir a los tres priistas que integrarán la bancada del Revolucionario Institucional con todo y pena ajena por las marrullerías de “Alito”. De los otros dos convertidos al morenismo, al ex panista y ex emecista Martín Heredia Lizárraga le está yendo muy bien en su empresa que creó el software Smart City Manager, mientras que al ex dirigente del PAN en Culiacán, Adolfo Beltrán Corrales, su eficiente desempeño en la Cámara local lo sitúa como actor político de primer orden.

Así están todos, viendo pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá, a casi ya un año de desalojar los barcos priista, panista y emecista en labor de zozobra. O bien apostándole demasiado a la sabia virtud de conocer el tiempo a sabiendas de que a veces el pato nada y a veces ni agua bebe. Vienen más cambios en la administración pública estatal y son la última oportunidad de que les den la prueba de amor que esperan pacientemente.

Quien tuviera una ouija para saber lo que va a pasar con las mujeres y hombres que se echaron ese salto del tigre sin la certeza de que contaban con la adecuada red de protección.