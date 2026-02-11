Pese a la importante labor cultural del Centro Comunitario de Corerepe, no ha sido posible consolidar un apoyo estable por parte del Ayuntamiento de Guasave, cuando las autoridades del Municipio son las primeras en enterarse de la importante labor cultural que se realiza en el Centro

Los hombres se conocen por sus obras, esta realidad la comprobé gracias a una honorable persona que me ha llamado la atención desde que lo conocí. Con naturalidad, su desprendimiento y altruismo son patentes cuando se trata de ayudar a sus semejantes en todo lo que está a su alcance, no regatea en buscar el bien social, en apoyar de manera entusiasta las causas que considera sirven al mejoramiento de la sociedad.

Me refiero a Mario Soto Cota, oriundo del ejido Corerepe, quien construyó, en compañía de su esposa Edith Tornero Medina, la infraestructura del moderno edificio que ocupa el Centro Comunitario de Corerepe, un complejo de carácter deportivo y cultural de gran trascendencia para un vasto número de ejidos aledaños a Corerepe. Inaugurado por el Gobernador del Estado, Mario López Valdez, el 6 de agosto de 2012, desde esa histórica fecha viene funcionando el Centro Comunitario con buenos resultados para el ejido de Corerepe y comunidades vecinas en el municipio de Guasave.

El Centro Comunitario cuenta con amplias y funcionales aulas para impartir, entre otras, clases de inglés y talleres de corte y confección, de tejido en estambre y de manualidades diversas; así como clases de cultura de belleza, de cocina, de danza y de música. Cuenta con un amplio auditorio de usos múltiples y un moderno gimnasio y canchas para prácticas deportivas. Todo el año se mantiene activo el Centro comunitario Corerepe.

El Centro comunitario Corerepe funciona por medio de un director, quien es el responsable de la administración del Centro, y un Comité de personalidades representativas de la comunidad, quienes voluntariamente dedican su tiempo a gestionar, atender y resolver todo lo relacionado con las actividades del Centro. El Centro Comunitario de Corerepe se ha convertido en un orgullo para los habitantes de esta laboriosa comunidad de Sinaloa.

Este sucinto recuento resalta la obra pensada y realizada por un distinguido miembro de la familia Soto Cota. El Centro comunitario Corerepe ha venido sembrando cultura y bienestar durante sus 13 años de venir funcionando, hasta convertirse en lo que es ahora: un referente cultural en el corazón agrícola del Valle del Fuerte, motivo de orgullo para los miembros del ejido Corerepe y un ejemplo de autogestión y participación ciudadana a nivel nacional.

Pese a la importante labor cultural del Centro Comunitario de Corerepe, no ha sido posible consolidar un apoyo estable por parte del Ayuntamiento de Guasave, cuando las autoridades del Municipio son las primeras en enterarse de la importante labor cultural que se realiza en el Centro. Lamentablemente, la actual Presidenta Municipal ha sido una de las ediles más omisas en dialogar con los directivos del Centro Comunitario de Corerepe. Estamos seguros de que, en toda la geografía de Sinaloa, no funciona otro Centro Comunitario de la trascendencia de éste.

Los directivos del Centro comunitario Corerepe son muy optimistas y mantienen buenas expectativas para, en el futuro, lograr un apoyo permanente por parte de las autoridades, tanto municipales como estatales, para resolver los gastos que significa su funcionamiento y darle respaldo y solidez a todos los proyectos que se tienen contemplados.

Es de suma importancia para la juventud de un amplio sector de poblados, situados en el Valle del Fuerte, pertenecientes a Guasave, contar con este Centro cultural comunitario, que le ofrece una gran diversidad de alternativas culturales y deportivas. Y no sólo los jóvenes abarrotan las instalaciones del Centro comunitario, personas adultas y de la tercera edad encuentran una estupenda manera de convivir en comunidad y disfrutar su tiempo libre, disfrutando todo mundo sus clases y talleres, así como sus instalaciones deportivas.

Los directivos del Centro Comunitario de Corerepe -reitero- mantienen muchas expectativas en lograr un apoyo permanente por parte de las autoridades del estado, para resolver los gastos que implica su funcionamiento y poder así consolidar la permanencia de todos los programas del Centro, así como el de realizar los proyectos que se tienen a futuro, pensando siempre en ofrecer espacios de recreación y cultura a la juventud y a la comunidad en general.

Los directivos del Centro comunitario confían en la sensibilidad del Gobernador, doctor Rubén Rocha Moya, quien, durante su gestión, ha prestado invaluables apoyos, desde las instancias promotoras de la cultura y el deporte, al Centro comunitario. Estamos ciertos de que, consciente de la importante labor del Centro, la generosa sociedad sinaloense seguirá brindando su apoyo para consolidar las labores culturales que el Centro Comunitario Corerepe realiza a favor de un amplio sector de la juventud del norte de Sinaloa.