Garantías para quién: imprecisiones y contradicciones del caso Rocha Moya

La columna sostiene que la respuesta del gobierno mexicano frente a las acusaciones contra Rubén Rocha Moya presenta contradicciones jurídicas y políticas en materia de extradición y justicia. La autora argumenta que la administración federal utiliza criterios distintos dependiendo del perfil político de los acusados

Ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Gobernador —ahora con licencia— de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, el gobierno mexicano construyó una respuesta “técnica”, erigida desde una interpretación ad hoc del marco jurídico y desde la narrativa de la defensa de la soberanía nacional. El problema con esto no es que sus argumentos sean políticamente convenientes, sino que son jurídicamente imprecisos —por no decir incorrectos— y políticamente contradictorios con las posturas que el mismo gobierno sostiene cuando los imputados no son cercanos a su movimiento. Las imprecisiones son concretas y verificables. El procedimiento funciona en dos etapas claramente diferenciadas. La primera es la detención provisional, regulada en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos: el país requirente —en este caso, Estados Unidos— puede solicitarla en casos urgentes presentando únicamente la expresión del delito, la descripción del requerido, su paradero y la declaración de que existe una orden de aprehensión. Contrario a lo señalado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, no se exige, en esta etapa, la presentación de pruebas de fondo, mucho menos “contundentes e irrefutables”. La segunda etapa comienza hasta que se ejecuta la detención provisional, cuando se abre un plazo de 60 días para que el país requirente presente la solicitud formal de extradición, regulada en el artículo 10. Esa sí debe incluir una relación detallada de hechos, descripción del delito, las pruebas que acrediten la probable responsabilidad y la pena aplicable. Tampoco es necesario, como lo afirmó la consejera jurídica Luisa María Alcalde, acreditar la urgencia como condición probatoria. La lógica de la detención provisional sirve precisamente para garantizar que la persona requerida esté disponible mientras se integra el expediente formal. Así lo determinó también la SCJN en el expediente AR 566/2005, que confirma que la detención provisional es una medida cautelar, no un juicio anticipado, por lo que la urgencia no requiere acreditarse con evidencia independiente. Desde Elementa hemos dedicado tiempo al estudio de los procesos y dinámicas de extradición entre México y Estados Unidos, y lo que identificamos en la respuesta del gobierno no son simples matices interpretativos o ignorancia técnica: forman un sistema y construyen un mecanismo de bloqueo que produce un resultado político. Sin la ejecución de la detención provisional, el plazo de los 60 días para que Estados Unidos presente ese expediente completo —y las pruebas que tanto pide el gobierno mexicano— nunca empieza a correr. Con ello se obstaculiza todo el proceso de extradición.

Las contradicciones políticas

Las contradicciones políticas son igualmente verificables. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, fue acusado por los mismos delitos y ante la misma fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Desde hace años y hasta el día de hoy, Morena utilizó su condena como prueba de la corrupción sistémica de los gobiernos anteriores y de la confiabilidad del sistema de justicia estadounidense que confirmaba exactamente aquello que el partido decía combatir. En ese y otros casos no se plantearon cuestiones “técnicas” como las señaladas en los párrafos anteriores, ni la injerencia del Departamento de Justicia en la soberanía nacional. Hoy, ante cargos estructuralmente idénticos contra un Gobernador de su propio movimiento —a quien han respaldado frente a señalamientos locales en el mismo sentido—, ese mismo sistema ya no es confiable: ahora es político. Esta contradicción no es nueva. Ya ocurrió en 2020 tras la detención en Los Ángeles del General Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, aliado del gobierno y figura central del Ejército a quien AMLO entregó poderes sin precedentes. En ese momento, el gobierno calificó la investigación de “basura” y exoneró a Cienfuegos en menos de dos meses; además, la FGR archivó el caso sin una investigación seria e imparcial sobre los posibles nexos del militar con el crimen organizado. La justicia extranjera no fue bienvenida, pero tampoco se activó la local. El patrón es claro: las instituciones —nacionales o extranjeras— se convocan o se bloquean según quién sea la persona acusada. La misma lógica del “depende quién sea” determina también qué procedimientos aplican y cuándo. Entre febrero de 2025 y enero de 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum transfirió a 92 personas privadas de la libertad a Estados Unidos sin procedimiento formal de extradición ni garantías procesales de la jurisdicción mexicana que hoy tanto invocan. En esos casos no solo no hubo reclamos sobre la injerencia en la soberanía, sino que se celebraron como un éxito de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Éxito que, además, se enmarca en las presiones arancelarias que Estados Unidos ejercía a nivel global, pero para las cuales el gobierno mexicano encontró una moneda de cambio que poco le significó.

La justicia selectiva