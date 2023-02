El ex Secretario de Seguridad pasará el resto de sus días en prisión, salvo que decida convertirse en testigo protegido... ¿Cuántas personas estarían nerviosas de que algo así sucediera? Recordemos que García Luna fue encontrado culpable por los dichos de otras personas, no por evidencias físicas, por lo que los dichos de García Luna pudieran encarcelar a otras

No podemos empezar este espacio sin señalar que se resolvió el juicio de García Luna, el veredicto es culpable de los cinco cargos presentados por la Fiscalía, por lo que es claro que los jurados no tuvieron duda alguna en su culpabilidad. El ex Secretario de Seguridad pasará el resto de sus días en prisión, salvo que decida convertirse en testigo protegido.

¿Cuántas personas estarían nerviosas de que algo así sucediera? Recordemos que García Luna fue encontrado culpable por los dichos de otras personas, no por evidencias físicas, por lo que los dichos de García Luna pudieran encarcelar a otras.

Sin lugar a duda el ex Presidente Felipe Calderón no debe de estar pasándola bien, utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse sobre la culpabilidad de su ex Secretario de seguridad señalando que se utilizaba políticamente para atacarlo, pero él justificó sus acciones como Presidente señalando que siempre actuó “con la ley en mano”. También señaló: “Esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueves y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia.” El sexenio de Calderón quedará marcado por esa resolución de una Corte estadounidense, o estaba enterado de las actividades del ex Secretario o no estaba enterado y en cualquiera de las dos opciones no sale bien librado. Esta resolución nos lleva a reafirmar que en el tema del narcotráfico es nuestro país vecino del norte quien realmente inspira miedo a quienes andan en ese mundo.

Cambiando de tema, nuestra Ministra con “sospechas” de plagio nuevamente es acusada de plagio, en esta ocasión por su tesis presentada para obtener el grado de doctora en el 2009, una investigación de El País señala que su tesis presenta 209 páginas plagiadas de las 456 páginas que la componen. Los plagiados en esta ocasión son 12 autores, entre los que se encuentran un ex Ministro español, un ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un ex presidente del Supremo Tribunal de España y diversos juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. Ante esta nueva ocasión, la Ministra respondió a El País mediante una carta a través de su abogado donde señala que existe “omisión” de citas a autores originales pero que esto no es más que una “deficiencia” o “descuido”, por lo que no se puede considerar plagio. Sí, así como leyó, “omisión”, “deficiencia”, “descuido” en 209 páginas. Por cierto, la Ministra este mes pidió el amparo y protección de la justicia federal sobre la primera acusación de plagio (con la que obtuvo su grado de Licenciada en Derecho), en contra de los lineamientos para la integración, conformación y registro del Comité de Ética de la UNAM, en la que obtuvo una suspensión. Yo quisiera saber si existe Juez que no le concediera una suspensión a un Ministro de la SCJN.

Para no quedarnos con un mal sabor de boca le trascribo parte de una sentencia emitida por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, donde le conceden el amparo a un menor contra la obligación de su escuela de cortarse el cabello. “Sé que desde chico te gusta llevarlo largo y la importancia que tiene para ti y como todos los niños, niñas y adolescentes se les debe respetar la imagen que quieren tener, por eso le estoy pidiendo a tu directora y maestra que te dejen ir a la escuela con tu cabello largo, pues es parte de tu personalidad; sin que puedan regañarte o castigarse por ese motivo, tampoco prohibirte que vayas a la escuela, pues el corte de cabello que elijas no afecta tus calificaciones”.

Para terminar, este próximo domingo se llevará a cabo una segunda marcha por el INE, con la finalidad de defender a dicho instituto en contra del llamado Plan B; como la primera marcha, ésta tendrá presencia nacional e internacional, para el caso de nuestro estado, en Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, por lo que si le interesa asistir a alguna de ellas, serán en los siguientes lugares y horarios respectivamente: 10:00 am en Catedral, 10:00 am en Camellón Rosendo G. Castro entre Zaragoza y Guillermo Prieto y 11:00 am en la Plazuela República.

Sobre el Plan B, esta semana se votó en el Senado, el INE interpondrá una controversia constitucional.

PD 1. Marko Cortes señala que García Luna no es panista. Esa es la defensa.

PD 2. La próxima persona en dirigir al INE será mujer. Por primera vez dicho organismo tendrá presidenta.

PD 3. “¿Cuál put* democracia han defendido? Lucia Trasviña Senadora de la República defendiendo el Plan B.