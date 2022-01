¡Gasolinazo!; AMLO mintió

Hoy por hoy, los mexicanos pagan la gasolina más cara de su historia. De poco ha servido el estímulo fiscal aplicado por el Gobierno para intentar paliar los aumentos al combustible. ¿Gasolina a 10 pesos el litro como prometió AMLO en 2018? ¿Gasolina al mismo precio que en Estados Unidos? ¿Gasolina barata con AMLO y Morena? ¡Sí, cómo no!

Aquí, las pruebas:

“Respecto al compromiso de que el precio (de la gasolina) no subiría por arriba de la inflación, de noviembre de 2020 a noviembre de 2021 la inflación fue de 7.37 por ciento, según la calculadora del Inegi, y en ese lapso, la gasolina Magna subió 13 por ciento, según los datos de precios nacionales promedio publicados por la CRE... No se ha observado la baja importante que López Obrador dijo que se tendría con Morena en el Gobierno”. (Arturo Daen. Animal Político. 2-Enero-2022). Eso se llama gasolinazo.

Aún más:

El propio Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, reconoció en la “mañanera” del lunes pasado que el litro de gasolina Premium “cuesta hasta 25.89 pesos de Shell, en la ciudad de México, y 24.98 en franquicia Pemex en Mascota, Jalisco”. Eso se llama gasolinazo.

Adicto a la mentira, López Obrador hizo una promesa de campaña que no cumplió, sencillamente porque no pudo o no quiso. A la manera del político tradicional -el prometer no empobrece-, recurrió a la mentira para ganar votos. Allí está la grabación textual de su oferta política en 2018: litro de gasolina a 10 pesos. Pues no. Vale más del doble de lo prometido. Engañó.

Es mentira tras mentira: el 12 de abril de 2018, en campaña, AMLO aseguró que en 2021 -el año que recién terminó-, México produciría sus propias gasolinas con la construcción de dos refinerías, con una inversión de 8 mil millones de dólares. Tan sólo ese armatoste llamado Refinería de Dos Bocas costará alrededor de 10 mil millones de dólares y su construcción va apenas al 33 por ciento.

AMLO miente y miente. Allí está la prueba más contundente: la realidad que exhibe su engaño. Esa realidad irrefutable que desnuda a los políticos que hacen de la mentira su programa de Gobierno, su patrón de conducta, su modus vivendi. Sí, como López Obrador, cuyas cifras lo muestran como el Presidente más mentiroso de la historia: al llegar a su Tercer Informe de Gobierno el 1 de septiembre pasado, registraba... ¡61 mil declaraciones falsas o engañosas durante sus conferencias matutinas! (Fuente: Consultora política SPIN, dirigida por Luis Estrada).

Bien dice el comediante Bill Murray:

“Si le mientes al Gobierno, es un crimen. Si el Gobierno te miente a ti, es política”.

*****

Las cifras claras y rotundas desmienten y exhiben a López Obrador. La realidad lo nalguea:

Al arranque de su Gobierno (diciembre 2018), el litro promedio de gasolina Magna en México costaba 19.29 pesos. Un año después, ya con AMLO y Morena al frente del régimen, aumentó hasta 21.76 pesos. Diciembre 2020: 20 pesos. Diciembre 2021: 22.57 pesos por litro. (Fuente: Profeco – El Financiero, publicado en el portal de noticias DicesMX. 2-Enero-2022). Eso se llama gasolinazo.

Hoy por hoy, los mexicanos pagan la gasolina más cara de su historia. De poco ha servido el estímulo fiscal aplicado por el Gobierno para intentar paliar los aumentos al combustible.

¿Gasolina a 10 pesos el litro como prometió AMLO en 2018?

¿Gasolina al mismo precio que en Estados Unidos?

¿Gasolina barata con AMLO y Morena?