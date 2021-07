¿Gato? No exactamente

No es sorprendente: si lo viera, yo pensaría que es un gato un poco raro. Pero no es probable que yo me lo tope en la vida real, ni que yo no me confundiera (me confundo casi siempre acerca de casi todo).

El manul (Otocolobus manul) es una especie de mamífero carnívoro perteneciente a la familia Felidae que habita en las estepas de Mongolia, Siberia y el Tíbet, en alturas hasta de 5 mil metros sobre el nivel del mar, donde su abundante pelaje le protege del excesivo frío y viento. Es llamado a veces gato de Pallas, porque fue clasificado por el zoólogo alemán Peter Simon Pallas, en 1776, quien lo denominó Felis manul. Recientemente, ha sido reubicado dentro del género Otocolobus —que antaño fuera creado para él—, siendo el único representante del mismo. Este gato paticorto tiene el cuerpo rechoncho y macizo, y una cola anillada en negro, larga y peluda. Su pelaje es de color muy variable, desde el gris ceniza al rojizo. Las líneas negras atraviesan su cuerpo sin interrupción de un flanco a otro. Es el único ejemplo de esta coloración entre los félidos.

El manul es un animal solitario, generalmente amante de la poca luz, pues su hora preferida de caza se sitúa entre el alba y el crepúsculo. Se alimenta de picas y de pájaros. Cuando galopa se le puede confundir con una marmota. Establece su refugio bajo una roca, y es el mejor trepador felino. Tiene de cuatro a seis crías de una camada, y un peso de adulto de entre 2,5 y 3,5 kg.