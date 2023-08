WIKIPEDIA (ficha editada):

“Eric Arthur Blair (25 de junio de 1903 - 21 de enero de 1950), más conocido por su seudónimo George Orwell, fue un novelista, ensayista, periodista y crítico inglés. Su obra se caracteriza por una prosa lúcida, crítica social, oposición al totalitarismo y apoyo al socialismo democrático.

El padre de Orwell era Richard Walmesley Blair, que trabajaba como agente adjunto de opio en el Departamento de Opio del Servicio Civil de la India, supervisando la producción y el almacenamiento de opio para venderlo a China.

Orwell produjo crítica literaria, poesía, ficción y periodismo polémico. Es conocido por la novela alegórica Animal Farm (1945) y la novela distópica Nineteen Eighty-Four (1949). Sus obras de no ficción, incluyendo The Road to Wigan Pier (1937), que documenta su experiencia de la vida de la clase trabajadora en el norte industrial de Inglaterra, y Homenaje a Cataluña (1938), un relato de sus experiencias como soldado de la facción republicana de la Guerra Civil española (1936-1939), son tan respetados por la crítica como sus ensayos sobre política, literatura, lengua y cultura.

Nacido en India, Blair creció y se educó en Inglaterra desde que tenía un año. Después de la escuela, se convirtió en policía imperial en Birmania, antes de regresar a Suffolk, Inglaterra, donde comenzó su carrera como escritor como George Orwell, un nombre inspirado en un lugar favorito, el río Orwell. Vivió de trabajos periodísticos ocasionales y también trabajó como profesor o librero mientras vivía en Londres. Desde finales de la década de 1920 hasta principios de la de 1930, su éxito como escritor creció y se publicaron sus primeros libros. Fue herido luchando en la Guerra Civil Española, lo que lo llevó a su primer período de mala salud al regresar a Inglaterra. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como periodista y, entre 1941 y 1943, para la BBC. La publicación de 1945 de Animal Farm lo llevó a la fama durante su vida. Durante los últimos años de su vida, trabajó en Nineteen Eighty-Four y se mudó entre Jura en Escocia y Londres. Fue publicado en junio de 1949, menos de un año antes de su muerte.

El trabajo de Orwell sigue siendo influyente en la cultura popular y en la cultura política, y el adjetivo “orwelliano”, que describe prácticas sociales totalitarias y autoritarias, es parte del idioma inglés, como muchos de sus neologismos, como “Gran Hermano”, “Policía del Pensamiento”. , “Habitación 101”, “Nueva lengua”, “agujero de la memoria”, “doblepensar” y “crimen de pensamiento”. (”Big Brother”, “Thought Police”, “Room 101”, “Newspeak”, “memory hole”, “doublethink”, and “thoughtcrime”).

En 2008, The Times clasificó a George Orwell en segundo lugar entre “Los 50 mejores escritores británicos desde 1945”.